So viel Steuern zahlen wir fürs Bier

Fliesst das kühle Blonde an heissen Sommertagen in Strömen, beglückt das auch den Staat. Denn an jedem Schluck verdient er mit. Dabei ist nicht von der Mehrwertsteuer die Rede, sondern von der Biersteuer. Diese wird auf alkoholhaltigem Bier und Biermischgetränken erhoben. Berechnet wird die Steuer pro Hektoliter, sie variiert je nach Grad der Stammwürze. Dies beeinflusst den späteren Alkoholgehalt des Bieres. Auf 330 Milliliter mit 5 Prozent Alkoholgehalt runtergebrochen, zahlt der Hersteller 8 Rappen die Flasche an den Bund.