Zuversicht im Theater – So wollen die Berner Theater Corona an die Wand spielen Das Sicherheitskonzept ist fast fertig – und die Hoffnung gross: Anfang Juni soll es in den Berner Theatern weitergehen, irgendwie. Michael Feller

Gilles Tschudi und Mia Lüscher spielen die Lockdown-Produktion «Business Class» – bald zu sehen auf der Website des Theaters an der Effingerstrasse. pd

Wir erwischen Markus Keller in der Theaterprobe. In der Probe? «Wir sind nur zu viert», beteuert der Regisseur und Noch-Leiter des Theaters an der Effingerstrasse am Telefon. Im Herbst gibt er die Verantwortung des Berner Theaters an Alexander Kratzer weiter. Bis dahin hat er die grösste Krise des kleinen Theaters zu meistern, den Corona-Lockdown.