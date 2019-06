Sommerfood fürs Wochenende

Braten Sie die Pouletstücke in Öl an, so dass sie aussen goldbraun sind. Im gleichen Öl Currypulver, Allspice, Ingwer, Knoblauch und Zwiebeln anbraten, die Pouletstücke wieder beigeben und mit der Bouillon ablöschen, den Thymian beigeben und den Curry auf kleinem Feuer ca. 30 Minuten kochen, die Kartoffeln beigeben und so lange kochen, bis die Kartoffelstücke weich sind.