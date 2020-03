14 Rezepte, die auch Koch-Neulingen gelingen Kantinen und Restaurants sind geschlossen – hier 14 simple Rezepte, die garantiert jede und jeder hinbekommt. Nina Kobelt , Daniel Böniger

Auch Ungeübte bekommen leckere Gerichte hin: Panik ist also fehl am Platz. Foto: Alamy Stock Photo

Es soll ja Küchen geben, in denen der Herd normalerweise kalt bleibt. Sie sind in Wohnungen von Menschen zu finden, die oft auswärts essen – mittags in der Betriebskantine, abends im Restaurant. Doch was jetzt? Plötzlich Homeoffice, plötzlich die Gastronomie im Stillstand, der Pizza-Lieferservice überlastet. Wir haben einen Kochplan zusammengestellt, der Rezepte enthält, mit denen auch Ungeübte zurechtkommen. Die Zubereitungen verdienen alle – es ist nicht persönlich gemeint – das Prädikat «tubelisicher».