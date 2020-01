Das Abenteuer reist mit

Kernreaktor im Schiffsbauch

Die «50 Years of Victory» gilt als stärkster (Atom-)Eisbrecher der Welt und wird tatsächlich von einem Kernreaktor angetrieben. Sie bringt es auf 75'000 PS Motorenleistung und frisst sich durch drei Meter dickes Eis. Es handelt sich um ein Arbeitsschiff des russischen Staates, das die Reederei Poseidon Expeditions für Touren zum Nordpol gechartert hat. Der Eisbrecher verfügt über 64 Aussenkabinen, Gastronomie und einen Innenpool. Am Steuer stehen russische Offiziere, bei Ausflügen nehmen Wissenschaftler die Passagiere an die Hand.

Ab 26'310 Euro; www.poseidonexpeditions.de