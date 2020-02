Erwachsene im Raufmodus Lust, sich wieder mal zu balgen? Beim Playfight kann sich jeder austoben. Wir habens ausprobiert – zum Glück. Lucie Machac

Wer sich wieder einmal wie ein Kind fühlen (und benehmen) möchte, für den ist Playfight das Richtige. Video: Ephraim Bieri/Tamedia

Ich soll mir vorstellen, dass ich ein Tier bin. Leicht panisch warte ich jetzt also auf eine Eingebung. Und auf einmal spüre ich: Ich bin ein Krokodil. Für eine Anfängerin nicht schlecht, frohlocke ich innerlich. Ich bin gefährlich, bissig, stark – Raufen ist quasi mein Schicksal. Vielleicht bin ich nicht so wendig, eventuell auch nicht die schlauste Spezies, aber was solls. Es geht um Spass, und ausserdem ist das erst die Aufwärmrunde. Dumm nur, habe ich keinen blassen Schimmer, welches Tier in meinem Raufpartner schlummert. Hoffentlich etwas Kleines, Schwaches, vielleicht sogar mein Beuteschema.