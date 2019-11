«Es gibt nicht viele Berufe, bei denen man Applaus erhält»

Lange Proben bringen also nichts?

Sie hätten sogar einen Nachteil. Arbeitet man zu lange an einem Werk, verliert man das Orchester irgendwann. Man muss die Musikerinnen und Musiker packen und faszinieren, dann kann alles in sehr kurzer Zeit stattfinden.

Nächsten Februar werden Sie in der Tonhalle Maag in Zürich das Mozart Requiem aufführen mit der Philharomie aus Baden-Baden. Ist die Herkunft eines Orchesters spürbar?

Es gibt noch immer riesige Mentalitätsunterschiede. Ich arbeite seit über zwölf Jahre mit drei Orchestern intensiv zusammen, dem London Concert Symphony Orchestra, der Philharmonie Baden-Baden und dem Orchestra Filarmonica Italiana. Die Unterschiede zeigen sich bereits, wenn ich erscheine. In London begrüssen mich die Musiker so: «Hi Manfred, what do we play today?» In Baden-Baden tritt der Konzertmeister an mich heran: «Guten Tag, Herr Obrecht, willkommen in Baden-Baden.» Und in Brescia rufen mir die Musiker zu: «Ciao Maestro!» Daraus lässt sich ungefähr erahnen, wie die Zusammenarbeit verläuft.

Das heisst, dass sich ein Orchester je nach Herkunft für ganz bestimmte Werke eignet?

Ja. Die impulsive italienische Musik etwa kann ich eher mit einem italienischen Orchester verwirklichen. Beim Orchester aus Baden-Baden bleibt die Atmosphäre formeller. Ich stelle aber tatsächlich fest, dass die Unterschiede zur jüngeren Generation zusehends verwischen. Ich persönlich empfinde eine tiefe Dankbarkeit, dass ich mit so verschiedenen Künstlern arbeiten darf; Probenarbeit ist immer auch eine Lebensschule. Beim Verdi Requiem stehen inklusive Chor 180 Leute auf der Bühne, und sie alle sind Individualisten. Für das Konzert muss ich aus ihnen eine Einheit formen. Der Chor stammt aus Deutschland, das Orchester kommt aus Italien, die Solistinnen sind Bulgarinnen, und am Pult steht ein Schweizer. Unsere gemeinsame Sprache ist die Musik.

Schaut man sich alte Filme mit Stardirigenten bei den Proben an – etwa mit Herbert von Karajan –, staunt man oft, wie stoisch die Musiker einen zuweilen barschen Ton über sich ergehen liessen. Kann man mit Musikerinnen und Musikern heute noch so umspringen?

Die Zeit der Patriarchen am Pult ist abgelaufen. Der eine oder andere mag vielleicht noch denken, er kenne als einziger die Wahrheit. Ein besonders autoritäres Auftreten braucht es aber gar nicht. Ich glaube, wenn man so weit kommt, dass man ein Orchester dirigieren darf, verfügt man über eine natürlich gewachsene Autorität, und dann erübrigt sich ein barscher Ton. Natürlich formuliere ich klar, was ich will, und manchmal muss ich meinen Forderungen auch Nachdruck verschaffen. Grundsätzlich aber versuche ich den Musikern zu vermitteln: Ich klinge hier als einziger nicht, ich bin auf euch angewiesen, wir erreichen das Ziel nur zusammen.

Der Dirigent muss also auch ein Psychologe sein?

Genau. Steht man vorn, muss man schon psychologisch geschickt vorgehen. Das ist aber immer so, will man Leute auf ein Ziel hinführen. Mir ist auch wichtig, dass die Musiker spüren: Unser Beruf ist ein unglaubliches Privileg. Es gibt nicht viele Berufe, bei denen man für seine Arbeit Applaus erhält.

Sie müssen aber auch etwas leisten für diesen Applaus.

Ja. Dieses Privileg geht auch mit einer Verpflichtung einher. Die Konzertbesucher setzen ihr Geld und ihre Freizeit dafür ein, um uns zu hören. Wir dürfen ihre Erwartungen nie enttäuschen, sondern müssen immer das Beste aus uns herausholen. Ist die Leidenschaft, immer das Beste zu erbringen, erloschen, habe ich keine Berechtigung mehr aufzutreten.

Auf Ihrem Niveau kann man kaum noch Fortbildungen besuchen. Was machen Sie, um sich weiterentwickeln?

Ich glaube, für die eigene Entwicklung ist es sehr wichtig, eine gute Balance zu finden zwischen Werken, die man immer wieder dirigiert, und neuen. Würde ich nur neue Werke einstudieren, könnte ich nicht reifen. Würde ich aber immer nur dieselben Kompositionen aufführen, bekäme ich zu wenig neue Impulse. Ich bin zudem einer der Dirigenten, die oft im Konzertsaal und Opernhaus im Publikum anzutreffen sind. Ich interessiere mich sehr dafür, was läuft, und höre mir die Interpretationen anderer Dirigenten an.

Wird Ihre Interpretation besser, wenn Sie ein Werk alle paar Jahre neu einstudieren?

Ich denke schon. Es gibt ja immer wieder Dinge, die nicht optimal funktioniert haben. Ich frage mich stets: Was könnte ich besser machen? Und dann konzentriere ich mich je länger, je mehr auf ein paar entscheidende Punkte. Wenn man ein Werk das erste Mal dirigiert, hat man nicht dieselbe Beziehung dazu, wie wenn einen dieses Werk über mehrere Jahre begleitet.

Aber verliert man so nicht den unbeschwerten Zugang, der ja auch eine Qualität sein kann?

Das glaube ich nicht. Würde ich Musik rein aus dem Intellekt heraus betrachten, wäre das vielleicht so. Aber ich bin vor allem von Emotionen getrieben, und die sind jedes Mal wieder da.