Ferien in Freiheit Bis zum Lockdown in der Schweiz stieg die Nachfrage nach Campingplätzen und Campingfahrzeugen. Christoph Ammann

Wie aus der Zeit gefallen: Ein VW-Camper auf dem Julierpass. Foto: Severin Jakob

Am Freitag machten die fünf winterfesten Campingplätze des TCS dicht. Motorhomes und Autos mit Wohnwagen verliessen die Anlagen; Saisongäste verriegelten ihre liebevoll gehegten Behausungen. Auf den Winterplätzen von Solothurn, Scuol, Samedan, Sion und Lugano-Muzzano kehrte ungewohnte Stille ein. «Die Gesundheit von Gästen und Mitarbeitenden geniesst bei uns höchste Priorität», sagt Oliver Grützner, Leiter Tourismus und Freizeit beim Touring-Club Schweiz. Wenig überraschend beschloss der TCS Anfang Woche, den Start der Sommersaison auf den 20. April zu verschieben. Ob dieser eher optimistische Termin zu halten ist, hängt davon ab, wie die Massnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus in der Schweiz greifen werden.«Ist die Krise erst mal ausgestanden», sagt Oliver Grützner, «könnten unsere Campingplätze einen Ansturm erleben.» Seine Prognosen stützen sich auf den hervorragenden Buchungseingang. Die Reservationen verebbten erst, als sich die coronabedingte Lage in der Schweiz zuspitzte. «Vor allem die Onlinebuchungen waren in die Höhe geschossen», sagt der TCS-Manager. Und weil gemäss Erfahrungen aus den letzten Jahren 30 Prozent der Campingfreunde sehr kurzfristig einen Stellplatz für Motorhome, Wohnwagen oder Zelt suchen, bleibt die berechtigte Hoffnung, dass sich Campingplätze schneller von der fundamentalen Krise erholen als andere Player im Tourismus.