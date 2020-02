Eric Clapton - Gewinnen Sie Tickets Nach zwölf Jahren spielt Eric Clapton erstmals wieder in Zürich

Kaum ist das von ihm initiierte, ausverkaufte Crossroads Guitar Festival aus und vorbei, kündigt Eric Clapton Grosses an. Er wird im kommenden Sommer einen ganzen Monat lang durch Europa touren und insgesamt 15 Shows spielen. Darunter eine im Hallenstadion Zürich.

Dieses Jahr wird Clapton 50 Jahre als Solo-Künstler feiern. Sein erstes, selbstbenanntes Album kam 1970 auf den Markt. Seither hat Clapton 23 Studioalben als Solo-Künstler veröffentlicht. Davon hat er über 100 Millionen weltweit verkauft. Er ist im Besitz von 18 Grammy Awards und der einzige Künstler, der dreifach in der Rock'n'Roll Hall of Fame gelistet ist - als Eric Clapton selbst, wie auch als Mitglied der Supergroup Cream und The Yardbirds.

Claptons grösster Hit war der Song «Tears In Heaven», in dem er den Tod seines Sohnes verarbeitet. Das Lied, das später besonders in der Unplugged-Version bekannt wurde, schaffte es weltweit in zahlreichen Ländern auf Platz eins der Charts. Weitere Grosserfolge begleiteten Clapton auf seiner Karriere - darunter Songs wie «Wonderful Tonight», «Change The World», «Layla» oder «Cocaine». Die meisten seiner Studioalben schafften es in der Schweiz in die Top-Ten, seit es hierzulande überhaupt Albumcharts gibt.

Für sein Zürcher Publikum ist die Rückkehr Claptons eine grosse Neuigkeit. Seine letzte Show im Hallenstadion liegt zwölf Jahre zurück. Nun ist der Meister der Saiten endlich wieder da. Am Freitag, 5. Juni 2020 ist es so weit.

