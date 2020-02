Leserreise Sibirisches Wintermärchen Spektakuläre Winterlandschaften Sibiriens

Detailliertes Reiseprogramm Einmal in Peking Skifahren und beim Eisfestival im verrückten Harbin durch die Stadt aus Eis flanieren, mit Peter Gysling im russischen Linienzug auf der Transsibirischen Eisenbahn fahren, über das spiegelglatte Eis des Baikalsees wandern, Fischer auf dem gefrorenen See begleiten und Essen bei einer einheimischen Familie – es war einmal ein sibirisches Wintermärchen.

18. Januar bis 3. Februar 2020

1. + 2. Tag: Zürich–Peking Flug mit Swiss von Zürich nach Peking und Erholung bei Ankunft. Blick hinter die Tore der Verbotenen Stadt und auf die Tempel und Hallen im ehemaligen Kaiserpalast. Flanieren über den riesigen Platz des Himmlischen Friedens. 3. Tag: Peking Besichtigung eines Teils der Chinesischen Mauer und Blick auf das als «Vogelnest» berühmt gewordene Olympiastadion. Alternativ können die Sportlichen unter Ihnen auf die Skipisten. Gegen Aufpreis Skifahren in einem der bekanntesten Gebiete von Peking. Auf dem Rückweg Abstecher zu einem Mauerabschnitt. 4. Tag: Peking Stadtrundfahrt vorbei an futuristischen Wolkenkratzern, zu den traditionellen Bauten des Hutong-Viertels und zum Unesco-geschützten Himmelstempel. 5.–7. Tag: Peking–Harbin–Wladiwostok Flug nach Harbin, zum Eis- und Schneefestival. Künstler aus aller Welt erschaffen eine Welt aus Eisskulpturen. Surreales Treiben im Tigerpark: Über 500 sibirische Tiger, Löwen und Leoparden leben in der Anlage, die Sie in gut gesicherten Jeeps erkunden. Peter Gysling, Ihr Begleiter für die nächsten Tagen, erläutert in Vorträgen seine Ansichtspunkte. Flug nach Wladiwostok. 8. Tag: Wladiwostok–Bahnfahrt In der Kälte Wladiwostoks Besichtigung des Hafens, U-Boot-Museums und Bahnhofs mit dem Gründungsdenkmal der Transsib. Ausflug zum grössten Fernosthafen Russlands und über die Russki- Brücke auf die gleichnamige Insel. Am Abend Bezug der Viererabteile im russischen Linienzug auf der Transsibirische Eisenbahn: Ihr rollendes Zuhause für die nächsten drei Tage. 9.–11. Tag: Bahnfahrt Wladiwostok–Irkutsk–Listwjanka Durchqueren von winterlichen Landschaften Russlands, vorbei an Städten, die extra für den Eisenbahnbau gegründet wurden. Es bleibt Zeit um das bereits Gesehene und Erlebte zu verarbeiten und spannende Kontakte zu knüpfen. Am 11. Tag Einfahrt in Irkutsk und weiter mit dem Bus nach Listwjanka, kleines, idyllisches Städtchen am Baikalsee. 12.–14. Tag: Listwjanka–Irkutsk Während dem Aufenthalt am Baikalsee tägliche Vorträge von Peter Gysling zu Land, Politik, Kultur und Geschichte. Mit Schneemobilen, Hundeschlitten und mit dem Luftkissenboot über die gefrorene Eisfläche. Ob Picknick auf dem zugefrorenen See oder Mittagessen zu Gast bei einer einheimischen Familie – der See bestimmt den Speiseplan. Von Fischern lernen Sie die Technik des Eisfischens. Verwöhnen in einer Banja, traditionell- russisches Dampfbad. Einblick in das sibirische Alltagsleben und Spazieren durch das Freilichtmuseum. 15. + 16. Tag: Irkutsk–Moskau Flug nach Moskau. Besichtigung Kreml- Gelände, Erlöser-Kathedrale, Lomonossow- Universität, Neujungfrauen-Kloster, ehemalige KGB-Zentrale und Weisses Haus. Bummeln über den berühmten Roten Platz mit der farbenprächtigen Basilius-Kathedrale. Fahrt mit der Metro, zwischen den palastartigen Stationen Moskaus. Abschiedsabendessen. 17. Tag: Moskau–Zürich Am Morgen Direktflug mit Swiss nach Zürich.

Fr. 9850.– Doppelzimmer Fr. 1250.– Einzelzimmerzuschlag für die Hotelnächte

Mind. 17, max. 25 Personen

- Internationale Flüge mit Swiss in der Economy-Klasse (inkl. Flugtaxen Fr. 340.–, Stand März 2019) - Innerasiatische Flüge - Nachtzug von Wladiwostok nach Irkutsk im Viererabteil - Transfers - Hotelunterkünfte auf Basis Doppelzimmer - Frühstück und 1 weitere Mahlzeit pro Tag - Eintritte und Gebühren - Visagebühren China und Russland - Trinkgelder - Begleitung durch Peter Gysling - Begleitung durch lokale, Deutsch sprechende Reiseleiter, cotravel Reiseleitung - Ausführliche Reisedokumentation - Audio-System auf RundgängenNicht inbegriffen - Optionaler Skiausflug in Peking. Aufpreis Fr. 190.– - Getränke - Versicherungen - Persönliche Auslagen

Es gelten die Vertrags- und Reisebedingungen der auf Expertenreisen spezialisierten Reiseagentur cotravel in Basel, Mitglied des Reisegarantiefonds.

