Teeroute – Südchina und Nordvietnam Wo einst der südasiatische Teehandel durchführte.

Anmeldung

cotravel

Weitere Informationen

Detailliertes Reiseprogramm Karawanen erinnern an Kamele und Seide – aber Teeziegel? Über die «Tea-Horse-Road» tauschte man Salz und Pferde aus Tibet gegen südchinesischen Phu-Erh-Tee. Zwischen Kunming und Hanoi bewegen Sie sich auf historischem Handelsgebiet, begegnen einer Vielfalt an Ethnien und spüren die besondere Atmosphäre von Shangri-La.

Reisedatum

3. bis 24. November 2020 (Zusatzdatum)

Reiseprogramm

1.+2. Tag: Zürich –Kunming Nachmittagsflug ab Zürich mit Thai Airways. Via Bangkok nach Kunming mit Ankunft am Nachmittag. Besichtigung des stadtbekanntesten Tempels Yuantong. Südchinesisches Willkommensdinner mit Urs Morf.3. Tag: Ausflug nach Shilin Zum weltberühmten Steinwald erodierter Kalksteinsäulen. Am Nachmittag Einführung in die chinesische Teezeremonie mit einem Teemeister.4.– 6. Tag: Dörfer um Lijiang Inlandflug nach Lijiang, Spaziergang durch die Unesco-geschützte Altstadt, wo Urs Morf über die Minoritätenfrage berichtet. Gespräche mit Experten über Teekarawanenzeit und Dongba-Kultur. In Baisha religiöse Fresken und Wandgemälde. Besuch des Dorfes Shaxi, einst wichtige Handelsstation und mit Hilfe der ETH restauriert.7.+8. Tag: Tigersprung-Schlucht und Shangri-La Besuch einer gemischten Primarschule mit Kindern der Han und anderer Volksgruppen. Blicke auf den Yangtse – hier noch wilder Gebirgsfluss – und in die Tigersprung-Schlucht. Entspannung im PudacuoNationalpark. Besuch des grössten tibetischen Klosters Yunnans, Tee bei einer tibetischen Familie. Übernachtungen im Songtsam Retreat in Shangri-La.9.–11. Tag: Tee, Reis & Konfuzius Rückflug nach Kunming, Fahrt nach Jianshui. Konfuzius-Tempel von 1285, Gespräch mit KonfuziusExperten. Doppelte Drachen-Brücke und Zhang-Dorf Tuanshan mit Holzbauten der Qing-Dynastie. Um Yuanyang weltgrösste Reisterrassenlandschaft mit Bewässerungssystem des Hani-Volkes. Teeplantage und Degustation.12.+13. Tag: Willkommen in Vietnam Grenzübergang ins vietnamesische Lao Cai. Weiterfahrt nach Bac Ha mit grösstem Markt der Region, Treffpunkt verschiedener ethnischer Minderheiten. Leichte Wanderung ins Dorf Trung Do mit typischen Häusern der Tay. Fahrt nach Sapa.14.+15. Tag: Dorfbesuche im Lien-Nationalpark Ausflug nach Hoang, Heimat des Red-Dao-Volkes. Schulbesuch in Nam Cang, Blick über die Schulter lokaler Kunstschmiede und Handwerkerinnen. Nach My Son zu einer der kleinsten Volksgruppen Vietnams, der halb-nomadischen Xa Pho. Übernachtung in Dien Bien Phu.16.+17. Tag: Französische Kolonialspuren Besuch eines ehemaligen Kommandopostens und des berühmten A-1-Schlachtfeldes, Gespräch mit einem Zeitzeugen. In Son La Museum und altes Gefängnis von 1908. Auf dem Weg nach Mai Chau Besichtigung einer Teefabrik.18.+19. Tag: Hauptstadt Hanoi Tee mit Weissen Thai auf Spaziergang durch ihre Dörfer. Fahrt nach Hanoi. Der Schweizer Unternehmer Daniel Keller informiert über die aufkeimende Landeswirtschaft. Velotaxi-Tour, Garküchen-Lunch, Ho-Chi-Minh-Mausoleum. Exklusive Vorführung traditionellen Wasserpuppentheaters beim Puppenmeister zu Hause.20.–22. Tag: Halong-Bucht und Rückflug Einschiffung auf Ihre exklusive Dschunke für Zweitagesausflug mit Übernachtung. Fahrt durch die Bucht mit ihren Inseln, Höhlen und Fischerbooten. Sundowner-Cocktail an Deck. Rückfahrt nach Hanoi, Abendflug via Bangkok nach Zürich, Ankunft am frühen Morgen. Programmänderungen vorbehalten.

Preise pro Person

Fr. 9'950.– Doppelzimmer Fr. 1'590.– Einzelzimmerzuschlag

Begrenzte Teilnehmerzahl

Mind. 15, max. 25 Personen

Leistungen

• Internationale Flüge mit Thai Airways und Inlandflüge mit China Eastern Airlines in Economy (inkl. Flugtaxen Fr. 208.–, Stand September 2019) • Transfers und Transportmittel • Gute Mittel- und Erstklassehotels auf Basis Doppelzimmer, Charter-Schiff mit Übernachtung in 2-er-Kabine • Frühstück und 1 weitere Mahlzeit pro Tag • Eintritte und Gebühren • Trinkgelder • Begleitung durch Urs Morf und Daniel Keller, lokale, Deutsch sprechende Reiseleiter, cotravel Reiseleitung • Visagebühren • Ausführliche Reisedokumentation • Optionales Vorbereitungstreffen • Audio-System auf Rundgängen

Nicht inbegriffen

• Getränke • Versicherungen • Persönliche Auslagen • Impfungen

Organisator und Bedingungen

Es gelten die allgemeinen Vertrags- und Reisebedingungen der auf Expertenreisen spezialisierten Reiseagentur cotravel, DER Touristik Suisse AG, Basel, Mitglied des Reisegarantiefonds.

Anmeldung, weitere Informationen und Detailprogramm

DER Touristik Suisse AG Gerbergasse 26 4001 Basel Tel. 061 308 33 00 cotravel@cotravel.ch