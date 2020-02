NDB-Agenten verhören Schweizer Jihadisten

Vom Irak her kommend landete der Bundesratsjet am Dienstag um 22.34 Uhr auf dem Flughafen Belp. An Bord waren drei Agenten des Nachrichtendienstes und ein Mitglied eines militärischen Sonderkommandos. Die vier Regierungsangestellten kehrten von einer Operation in Syrien zurück. Dort hatten sie drei Schweizer Jihadisten mehrmals verhört, die von kurdischen Milizen in improvisierten Gefängnissen festgehalten werden: Daniel D. aus Genf, der als der Gefährlichste des Trios gilt, und die Waadtländer Damien G. und Ajdin B.