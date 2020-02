John Michael Osbourne will nicht als gewöhnlicher Mann sterben, er, der in ärmlichen Verhältnissen in der zerbombten Industriestadt Birmingham aufwuchs. Und unvorbereitet war auf das Leben als Rockstar, bevor er als Ozzy weltberühmt wurde. Er, der den «bad guy» mit seiner Sauferei und zahllosen Eskapaden immer wieder zele­brierte. Und der im Titelsong seines neuen und wohl letzten ­Albums «Ordinary Man» weiter singt: «Ich weiss nicht, warum ich noch am Leben bin.»