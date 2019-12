Parlamentarierinnen müssen einflussreichere Positionen erhalten

Das Parlament hat erst auf öffentlichen Druck hin auch Frauen in seine Europaratsabordnung dele­giert. Jetzt zeigt eine Auswertung der SonntagsZeitung: Dass Frauen in den Gremien des Parlamentes zu kurz kommen, ist kein Einzelfall, nicht einmal ein Ausreisser, ­sondern der eidgenössische ­Normalfall: Vor allem in den wichtigen Kommissionen, wo es politisch um etwas geht, sind die Politikerinnen unterrepräsentiert und haben ­wenig zu sagen – selbst nachdem sie ­diesen Herbst bei den Wahlen überwältigenden Zuspruch erhalten haben.