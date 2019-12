Wir überschätzen gern die Greta in uns

Mit der Selbsteinschätzung ist es so eine Sache. Die meisten von uns meinen, sie fahren viel besser Auto als der Rest der Welt. Die Mehrheit hält sich im Gegensatz zu all den Rüpeln da draussen für nett und zuvorkommend. Dass die anderen dümmer sind, scheint sich im Büro fast täglich zu bestätigen. Und eigentlich würde die Welt auch nicht vor die Hunde gehen, wären alle so ökobewusst wie man selbst.