Wattenwil will attraktiv sein – Souverän entscheidet über den Kauf des Bärenareals Am 26. März entscheidet die Gemeindeversammlung über den Kauf des Bärenareals für 4.9 Millionen. Über 200 Interessierte besuchten den Infoanlass dazu. Debora Stulz

Das Bärenareal in Wattenwil möchte die Gemeinde kaufen. Foto: Debora Stulz

Um die Attraktivität des Dorfzentrums in Wattenwil zu steigern, will der Gemeinderat für 4,9 Millionen Franken das Bärenareal erwerben. Das Mischgebäude mit Wohn- und Gewerbeanteil (ehemaliges Restaurant Bären), das daneben stehende Mehrfamilienhaus sowie die drei dazugehörenden Parkplätze an der Schmittestrasse sind derzeit im Besitz der Previs Vorsorge.