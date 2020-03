12. und 15. November 2020 – Soweto Gospel Choir 2020 Der Soweto Gospel Choir ist ein südafrikanischer Gospel-Chor und sie kommen nach Bern und Thun. Sichern Sie sich jetzt Ihre Tickets! Aline Zwahlen

Bestellen

Über die Gratis-Hotline 0800 551 800 (Mo - Do)

Füllen Sie das Online-Formular aus oder per E-Mail an espacecard@tamedia.ch



Konditionen

Max. 4 vergünstigte Tickets pro espace.card, weitere können zum regulären Preis dazugebucht werden.

Versand- und Bearbeitungsgebühr Fr. 5.–

Gebuchte Tickets können nicht umgetauscht oder zurückgenommen werden.

Bestellformular – hier ausfüllen

Diese farbenfrohe und intensive Vorstellung sprüht nur so vor positiver Energie.

Im Jahr 2013 hat der Soweto Gospel Chor – Gewinner des Grammy Awards und des Emmy Awards – ein neues Album aufgenommen, um sein 10-jähriges Jubiläum zu feiern. Das Album heisst Divine Decade und es sind Stars wie Bono von U2, Robert Plant, Johnny Clegg oder Ladysmith Black Mamabazo dabei!

Der Soweto Gospel Chor verbindet traditionelle Rhythmen mit einem ausdrucksstarken Tanz voller Energie. Der Chor präsentiert Gesangskunst und Showtalent auf hohem Niveau auf den Bühnen der ganzen Welt, gewinnt eine Auszeichnung nach der anderen und setzt sich gegen AIDS ein.

Das Repertoire ist vielseitig : Ein Mix aus klassischem Gospel und typisch südafrikanischen Liedern, die von den Stilen „Mbube“ und „Kwela“ inspiriert sind. (Gesungen wird in verschiedenen Sprachen : Zulu, Xhosa, Sotho, Tswana, Venda, Tsonga und Englisch)

Lassen Sie sich von dem faszinierenden Gesang, dem ausdrucksstarken Tanz und den schillernden Farben verführen.

Daten, Zeit und Ort

Donnerstag, 12. November 2020, 20 Uhr

KKThun

Sonntag, 15. November 2020, 16 Uhr

Theater National, Bern



Preise für Abonnenten

1. Kategorie Fr. 69.- statt Fr. 89.-

2. Kategorie Fr. 59.- statt Fr. 79.-

3. Kategorie Fr. 49.- statt Fr. 69.-



Links

Soweto Gospel Choir