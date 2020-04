Leserreaktionen – Sozialer Zusammenhalt braucht Treffpunkte Meinungen von Leserinnen und Lesern zu aktuellen Themen.

In der Corona-Krise versuchen sich viele Schweizer Restaurants mit Essenslieferungen über Wasser zu halten. Christian Pfander / Tamedia AG

Zu «Lieferdienste sind häufig kein rentabler Ersatz»

Sozialer Zusammenhalt braucht Treffpunkte

Seit gut zwei Monaten wird kein Geld mehr eingenommen. Die Rechnungen vom letzten, noch geöffneten Monat sind zu bezahlen. Die Planung und Budgetierung einer Wiedereröffnung ist praktisch unmöglich. Wie viele Gäste werden das Bedürfnis haben, sich mit 2Meter Abstand von einem vermummten Service bedienen zu lassen? Die Branche war auch ohne Corona auf schwachen Füssen. Wie wichtig die kleine Kneipe in unserer Strasse, das Restaurant oder der Landgasthof sind, haben wir jetzt erfahren. Der soziale Zusammenhalt in unserem Land hängt auch davon ab, ob wir Treffpunkte haben. Die Bevölkerung würde es nicht verstehen, wenn Parlamente und Regierungen nicht willens wären, Lösungen für die Übergangsjahre für diese wichtige Branche zu finden.

Hans Ruedi Haller, Köniz

Zitat des Tages

«Wie wichtig die kleine Kneipe in unserer Strasse, das Restaurant oder der Landgasthof sind, haben wir jetzt erfahren.» Hans Ruedi Haller, Köniz

Zu «Ausflügler zieht es wegen Corona in Naturschutzgebiete»

Stadt-Land-Graben in Corona-Zeiten

In Corana-Zeiten besinnt sich die urbane Bevölkerung plötzlich wieder auf unsere schönen Landschaften. In der Stadt ist das öffentliche Partyleben tot, und man kann nicht in den gewohnten Massen überall chillen und den, dem Landleben sonst vorgezogenen, urbanen Annehmlichkeiten frönen. Dann naht plötzlich das sonnig warme Wochenende, und alle zieht es in die Natur. Bei der erstbesten Ecke oder irgendwo auf einem Feld, wo man den Sonnenuntergang sehen kann, wird das Lager ausgebreitet. Dabei spielt es keine Rolle, ob das ein Naturschutzgebiet, ein bewirtschaftetes Feld oder der Einstand und die Äsungsfläche der Wildtiere ist. Die negativen Folgen dieses Phänomens und die Nichteinhaltung der BAG-Empfehlungen werden ignoriert. Hauptsache, es macht Spass. Der Survival-Gedanke wird gelebt, und man fühlt sich der Natur nah. Solche Leute sollten sich bei kommenden Stadt-Land-Volksabstimmungen auf die tolle Zeit ausserhalb der urbanen Zonen erinnern.

Bruno Sommer, Hasle bei Burgdorf

Zu «Personalmangel in der Pflege spitzt sich mit Corona-Krise zu»

Helfer auf der letzten Wegstrecke

Unbestritten zeigt sich momentan, wie systemrelevant Pflegeberufe sind. Die Bewunderung und Wertschätzung für das Pflegepersonal in den Spitälern ist wichtig. Aber auch Pflegende in Pflegeheimen und der Spitex sollten gleichermassen Lob erhalten. Die Statistiken zeigen, dass hochbetagte Menschen, die an Covid-19 leiden, mehrheitlich zu Hause oder im Alterspflegeheim sterben. Professionelle Pflegekräfte ermöglichen ihnen eine würdige und erträgliche letzte Wegstrecke. Deshalb ist das Augenmerk auch auf diese Langzeitinstitutionen zu richten. Die Personalsituation in diesen Institutionen war schon vor der Pandemie schwierig – und nun gilt es auch noch die fehlenden Kontakte zu den Angehörigen aufzufangen. Zudem fehlen derzeit die bisherigen zahlreichen freiwilligen Helferinnen und Helfer, denn sie gehören überwiegend der Bevölkerungsgruppe der über 65-Jährigen an und sind bekanntlich der Risikogruppenregelung unterworfen.

Elsbeth Wandeler, Bern

Zu «In der Schoggi steckt viel Kinderarbeit»

Klare Regeln müssen geschaffen werden

Einerseits bin ich sehr enttäuscht über Nestlé, anderseits habe ich von dem Konzern leider auch nichts anderes erwartet. Nestlé plädiert in ihren Hochglanzbroschüren dafür, die Kinderarbeit zu bekämpfen. Leider ist dies nicht der Fall. Immer wieder verletzen Konzerne mit Sitz in der Schweiz Menschenrechte und ignorieren minimalste Umweltstandards. Weil offenbar auf freiwilliger Basis nichts geschieht, braucht es dringend die Konzernverantwortungsinitiative, damit endlich klare Regeln geschaffen werden. Die Konzerne, die gegen Umweltverschmutzung und Menschenrechte verstossen, müssen zur Rechenschaft gezogen werden.

Martin Mechkene, Suberg