Sozialhilfe: Gibt es keine Verjährung für die Rückerstattung?

Selbstverständlich gibt es eine Verjährung für die Rückerstattung von Sozialhilfe. Die Frist legt aber jeder Kanton selber fest. In Bern beträgt sie 10 Jahre, in Zürich und St. Gallen sind es 15 Jahre. In Ihrem Fall endet die Rückerstattungspflicht für die zuletzt bezogene Sozialhilfe von 2007 somit im Jahr 2022.

Eine Rückerstattung von Sozialhilfe ist nicht zumutbar, wenn dadurch die Gefahr einer neuen Bedürftigkeit droht.

Dass die Gemeinden regelmässig eine Rückforderung prüfen, ist in den Sozialhilfegesetzen so vorgesehen und wird zunehmend auch von der Politik verlangt. Die Rückerstattung muss indes für die betroffene Person zumutbar sein; doch was als zumutbar gilt, bewerten die Kantone wiederum sehr unterschiedlich. So sind etwa die Vermögensfreibeträge – also das, was jemand auf der Seite haben darf, ohne rückerstattungspflichtig zu sein – gerade im Kanton St. Gallen sehr tief. Mit Ihrem Ersparten von 20000 Franken liegen Sie darüber.

Weil Ihr Einkommen aber nur knapp für Ihren eigenen Lebensbedarf und den Unterhalt für ­­Ihre Kinder in Ausbildung reichen dürfte, scheint es fraglich, ob Sie tatsächlich rückzahlungspflichtig werden. Denn auch im Kanton St. Gallen gilt: Eine Rückerstattung von Sozialhilfe ist nicht zumutbar, wenn dadurch die Gefahr einer neuen Bedürftigkeit droht. Sollte die ­Gemeinde trotzdem Geld von Ihnen zurückfordern, können Sie sich dagegen wehren, auch mit rechtlichen Schritten.

