Spiez: Um- und Ausbau beendet – Spannende Saison am Niesen beginnt in 49 Tagen Nach erstmals eher ruhigen Winterarbeiten am Berg startet die Niesenbahn am 18. April mit bewährten und neuen Angeboten in den 15. Kultursommer. Patrik Lütolf

Urs Wohler, Geschäftsführer der Niesenbahn AG, sagt, dass Ökonomie, Soziales und Ökologie unerlässlich für den Tourismus-Fortbestand sind. Guido Lauper

«Nach den aufwendigen Um- und Ausbauten der Vorjahre auf dem Niesen erlebten wir seit dem Saisonende 2019 erstmals wieder ruhigere Monate», freute sich Geschäftsführer Urs Wohler gestern vor den Medien im Bahnhof Spiez. Doch hätten täglich durchschnittlich drei Mitarbeitende die Bahn- und Haustechnik auf Vordermann gebracht, wodurch dem Start in die Saison 2020 nichts mehr im Wege stehe. «Auch finanziell erwarten uns keine Überraschungen», sagte Wohler. «Wir sind am Erarbeiten der Zahlen, die wir den Medien und Aktionären am 13. Mai präsentieren werden.» Erwartet werden auch dieses Jahr 80000 bis 100000 Gäste. Wobei sich die Niesenbahn laut Medienmitteilung zum Thema Coronavirus an die Empfehlungen des Bundesamts für Gesundheit von Schweiz Tourismus und Hotelleriesuisse hält.