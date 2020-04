Corona-Pause (18) – Spazieren statt stressen Plötzlich kann man mit Freunden nirgends mehr hin. Nur gemeinsames Spazieren geht noch. Dabei entstehen wunderbar intime Gespräche. Mirjam Comtesse

Bei einem Spaziergang wie hier am Aareweg in Muri zählt plötzlich nur noch der Augenblick. Foto: BZ

Wie viele andere in diesen verrückten Zeiten auch verbringe ich den grössten Teil des Tages hinter einem Bildschirm. Ich mache Homeoffice, ahme ab und zu die Instruktorin in einem Fitnessvideo nach, ich chatte mit den Eltern – und am Abend schaue ich mir den neusten Netflix-Hype an.

Doch von diesen Tagen in relativer Isolation wird mir etwas ganz anderes in Erinnerung bleiben: die Spaziergänge. Fast jeden Abend treffe ich mich mit einer Freundin. Wir laufen in gebührendem Abstand zueinander die Aare entlang und reden. Das ist ja eine der letzten Möglichkeiten geblieben, mit Menschen zusammen zu sein, die nicht zum allerengsten Familienkreis gehören.

Dabei entdecke ich den Charme der Einfachheit: laufen, reden, ab und zu auf den Fluss blicken, hin und wieder einander in die Augen schauen – mehr braucht es gar nicht, um sich verbunden zu fühlen. Und die Gespräche, die dabei entstehen, sind offen wie selten.

Das liegt wohl auch an der fast schon gespenstischen Ruhe, die überall herrscht. Wer ausnahmsweise doch mal in einer kleinen Gruppe unterwegs ist, fühlt sich wie in einer verschworenen Gemeinschaft.

In normalen Zeiten würde ich jetzt eher mit Freunden in einer Beiz sitzen und schon wieder nervös werden, weil das Bier nicht sofort kommt. Oder ich würde mich fragen, ob ich später vielleicht noch schnell beim Berner Bahnhof vorbei- und dort Milch für das morgige Frühstück besorgen soll.

Das steht im Moment alles gar nicht zur Option. Und genau diese Alternativlosigkeit lässt einen die schönen Augenblicke vorbehaltlos geniessen. Zumindest trifft das auf latent gehetzte Leute wie mich zu.