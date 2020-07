Steffisburger Badi – Spiel, Spass und Spannung Die Offene Kinder- und Jugendarbeit (OKJA) sorgt mit einem speziellen Angebot für Abwechslung in der Badi.

Die Badi Steffisburg bietet in den Sommerferien besonders viel Spass. Foto: Patric Spahni

Das OKJA-Team verfolgt seit mehreren Jahren das Ziel, abwechslungsreiche Angebote in der Badi Steffisburg durchzuführen, wo sich Kinder und Jugendliche während den Sommerferien gern aufhalten. In Zeiten des Coronavirus erlangen solche Angebote zusätzlich an Bedeutung, was während den ersten Ferienwochen deutlich spürbar war, wie die Behörden mitteilen.

Neben verschiedenen Turnieren werden auch Tanzkurse, Schatzsuchen, Yoga für Kinder und weitere Aktivitäten angeboten. Zusätzlich kann eine grosse Auswahl an Outdoor-Spielmaterial ausgeliehen werden. Das gesamte Angebot ist kostenlos, bis auf den Eintrittspreis der Badi. Oberste Priorität hat die Gesundheit aller Beteiligten, weshalb ein spezifisches Schutzkonzept gilt.

Als besonderes Highlight gibt es in der letzten Woche der Sommerferien das Zelten. Von Freitag, 7. August, auf Samstag, 8. August, kann in der Badi übernachtet werden. Ob mit Zelt oder unter freiem Himmel, das steht den Teilnehmenden frei. Dabei kann auch etwas länger als üblich gebadet werden und auch sonst wird für Unterhaltung gesorgt.

( pd/aka )