Ein Tag im Jahr 2025

«Früher stand ich immer um sieben Uhr auf. Heute muss ich keinen Wecker mehr stellen. Der Tracker, den ich ständig am Handgelenk trage, misst nämlich alles Mögliche. Auch die Schlafdauer. Und eine halbe Stunde vor dem Aufstehen wird auf den Wänden Tageslicht simuliert. Je nach dem kann ich zudem auswählen zwischen Vogelgezwitscher, Wellenrauschen und anderen Geräuschen. Ich mag Vogelgezwitscher, denn das hört man leider nicht mehr so häufig.

Kein Wunder. Die verdichtete Bauweise lässt kaum Platz für Bäume zwischen den Häusern. Und ohne Bäume keine Vögel. Trotzdem: Das Aufwachen ist sehr viel angenehmer als mit einem schrillen Weckerton. Sobald ich die Füsse auf den Boden stelle, wacht die Wohnung sozusagen auf. Das Licht geht an, die Kaffeemaschine schaltet sich ein, das Badezimmer wärmt sich schon mal vor. Und während dem Duschen kann ich je nach Wunsch die News auf der Duschwand lesen oder mir vorlesen lassen.

«Ich bin ständig online»

Überhaupt habe ich ständig Zugang zu Informationen. Online gehen? Nein, ich bin ständig online. Wenn ich wissen will, wie das Wetter wird, sage ich laut ‹Wetter›, und schon wird beispielsweise der Spiegel zum Bildschirm, wo ich die neusten Prognosen bekomme. Und Terminerinnerungen sowie die passenden Tenu-Vorschläge.

Aber die brauche ich oft gar nicht. Denn wie fast alle Menschen im Dienstleistungsbereich arbeite ich häufig im Home Office. Da spare ich mir das Pendeln und kann mich zudem besser auf die Arbeit konzentrieren. Viel Platz habe ich dafür nicht, denn der Wohnraum ist knapp.

Keine starren Raumstrukturen

In dem Neubau, in welchem ich vor kurzem eingezogen bin, gibt es keine starren Raumstrukturen wie Wohnzimmer, Esszimmer, Kinderzimmer oder Arbeitszimmer mehr. Raumzonen nennt man das jetzt, und die können ganz beliebig genutzt werden. Dazu braucht es grosse, mobile Möbel mit Raum-Trenn-Funktion.

Und natürlich ist die Beleuchtung wichtig, sie übernimmt auch die Aufgabe des Fokussierens auf Raumzonen. Wenn nötig, könnte ich weitere Trennwände anfordern, die ganz schnell montiert sind. Im Moment brauche ich die jedoch nicht. Aber sobald meine Freundin bei mir einzieht, könnte das schon ein Thema werden. Und erst recht, wenn wir mal Kinder haben wollen.

Der Kühlschrank füllt sich selbst

Wenn ich im Home Office arbeite, erinnert mich der Kühlschrank ans Mittagessen. Der ist immer gut gefüllt, denn wenn was ausgeht, bestellt er die Ware gleich nach. Und er rechnet immer meinen Kalorien/Eiweiss/Fettverbrauch aus. Je nach dem gibt es dann abends nur was ganz Leichtes.

Ich lebe alleine, aber einsam fühle ich mich selten. Ich stehe ja ständig im digitalen Austausch mit meinen Arbeitskollegen und dem Chef. Und natürlich auch mit meinen Freunden. Aber mich einfach in meinen vier Wänden zu verkriechen, das lässt mein Tracker nicht zu. Wenn ich länger als eine Stunde am Computer sitze, schlägt der Alarm, das heisst, er fängt an zu vibrieren. Reagiere ich darauf nicht, schaltet sich der Computer, an dem ich arbeite, aus. Spätestens dann ist es höchste Zeit, mich zu bewegen. Bei schlechtem Wetter schaffe ich schnell Platz für ein paar Hantelübungen.

Mehr Zeit zum Spazieren

Wenn die Sonne scheint, gehe ich gerne nach draussen. Einkaufen ist ja längst kein Thema mehr, die meisten Menschen lassen sich die Dinge nach Hause liefern. Dafür bleibt mehr Zeit zum Spazieren oder auch mal einfach im Park zu sitzen. Denn obwohl überall verdichtet gebaut wird, achten die Städteplaner darauf, dass es grüne Oasen gibt. Manche neuen Häuser sind auch begrünt, teilweise sogar vertikal. Andere bauen auf dem Dach Gemüse an oder haben da sogar Fischteiche.

Nach der Pause geht’s wieder ins Home Office. Und ein bisschen Haushalt fällt halt auch heutzutage noch an. Zwar gibt es verschiedene Putzroboter, die in regelmässigen Abständen und ohne spezielle Aufforderung ihre Arbeit tun. Aber auf- und wegräumen muss ich immer noch selber. Und das ist noch wichtiger als früher, denn Multifunktionalität setzt auch eine gewisse Ordnung voraus. Immerhin gibt es in den neuen Wohnungen viel Stauraum, so ist das schnell erledigt.

Gemeinsam genutzte Räume

Heute Abend habe ich Gäste. Nicht in meiner Wohnung, dafür ist es zu eng. Aber wir haben hier im Haus eine grosse, offene Küche mit Esszimmer, die alle nutzen können. Co-Homing nennt man das, und ich hab schon mal per App reserviert und die Zutaten für das Menü geordert. Kochen ist nicht so meins, aber ich kann gut Geräte bedienen, dann klappt das schon. Und auch da hat man ja ständig Zugang zu Informationen. Die Schritt-für-Schritt-Anleitung für’s Poulet Tandoori kann ich direkt auf die Arbeitsplatte oder den Kühlschrank fokussieren. Da kann kaum was schiefgehen.

Bevor ich schlafen gehe, gönne ich mir in meiner Dusche noch ein kleines Wellnessprogramm. Dabei kombiniere ich je nach Lust und Laune Wasser mit Dampf, Sound und Licht und sorge so für Energie oder Entspannung. Zum Einschlafen könnte ich aus unzähligen Filmen auswählen, News anschauen oder Musik hören. Am liebsten lese ich – nicht digital, sondern in einem richtigen Buch.»

(Bernerzeitung.ch/Newsnet)