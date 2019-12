Auf zu neuen Ufern

Adventszeit ist Verhandlungszeit. Traditionell wird im Winter geregelt, was ab Sommer gelten wird. Spieler verlängern Verträge, Spieler unterschreiben woanders, Spieler kündigen an, Ende Saison zurückzutreten. Bei Wacker tut sich diesbezüglich gerade eine Menge, schliesslich läuft so mancher Kontrakt aus, etwa derjenige der Linkshänder Nicolas Raemy und Ron Delhees. Jüngst durften die Thuner vermelden, dass sich Nationalkeeper Marc Winkler für zwei weitere Jahre verpflichtet hat, der aktuell verletzte Eckpfeiler bleibt zumindest bis Frühsommer 2022 im Berner Oberland.