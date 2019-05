Hier flitzt Buemi erstmals durch Bern

Etwas Zeit bleibt dann doch noch im gestrafften Zeitplan der Organisatoren. Als Fotografen seinen Wagen umringen, begibt sich Sébastien Buemi in aller Seelenruhe zum Bärengraben und beobachtet die Tiere. Dann muss er schon weiter, eben: Der Zeitplan ist streng. Klösterlistutz, Bärengraben, Bundesplatz, Waisenhausplatz und das alles in 45 Minuten. Unterwegs ist Buemi mit seinem Formel-E-Wagen, den er am Donnerstag zum ersten Mal der Berner Bevölkerung präsentiert. Was der Waadtländer dabei erlebt und worauf er sich in Bern speziell freut, sehen Sie im Video.