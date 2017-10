Arsenal schenkt Coach Wenger Sieg zu Jubiläum

Arsenal findet in der neuen Saison langsam den Tritt. Beim 2:0-Heimsieg gegen Aufsteiger Brighton & Hove Albion bleibt das Team mit dem Schweizer Granit Xhaka zum vierten Mal in Folge ohne Gegentor.

Dank 10 Punkten aus den letzten vier Spielen ist Arsenal in der Tabelle auf Platz 5 vorgerückt. Coach Arsène Wenger feierte damit einen erfolgreichen 21. Jahrestag seiner Ankunft bei Arsenal im Herbst 1996.

Gegen Brighton & Hove Albion schossen der spanische Verteidiger Nacho Monreal und der nigerianische Flügel Alex Iwobi die Tore für die Londoner.

Seit dem 0:4 in Liverpool am 27. August hat Arsenal in der Premier League kein Gegentor mehr kassiert. Die Automatismen greifen langsam, die Umstellung auf die Dreierabwehr scheint vollzogen. «Nach dem 0:4 in Liverpool haben wir als Team reagiert. Jetzt verteidigen alle zusammen, wir sind kompakter», sagte Torschütze Monreal.

Arsenal - Brighton 2:0. - 59'378 Zuschauer. - Tore: 16. Monreal 1:0. 56. Iwobi 2:0. - Bemerkungen: Arsenal bis 83. mit Xhaka.

Die weiteren Spiele vom Sonntag: Everton - Burnley (15.15 Uhr), Newcastle United - FC Liverpool (17.30 Uhr).

Rangliste: 1. Manchester City 7/19 (22:2). 2. Manchester United 7/19 (21:2). 3. Tottenham Hotspur 7/14 (14:5). 4. Chelsea 7/13 (12:6). 5. Arsenal 7/13 (11:8). 6. Watford 7/12 (11:12). 7. Liverpool 6/11 (12:11). 8. Burnley 6/9 (6:5). 8. Newcastle United 6/9 (6:5). 10. West Bromwich Albion 7/9 (6:8). 11. Huddersfield Town 7/9 (5:7). 12. Southampton 7/8 (5:7). 13. Stoke City 7/8 (7:11). 14. Everton 6/7 (4:11). 15. Brighton & Hove Albion 7/7 (5:9). 16. West Ham United 7/7 (7:13). 17. Leicester City 7/5 (9:12). 18. Swansea City 7/5 (3:8). 19. Bournemouth 7/4 (4:11). 20. Crystal Palace 7/0 (0:17). (nag/SDA)