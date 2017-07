Auf die Premiere folgt der verkappte Achtelfinal

Mit dem 2:1 gegen Island re­habilitierte sich die Schweizer Frauen-Nationalmannschaft für die schwache Leistung im EM-Auftaktspiel gegen Österreich und meldete sich im Kampf um die Viertelfinalplätze zurück.

Die Stimmung im Schweizer Camp am Tag nach dem hart erkämpften 2:1 gegen Island im idyllisch gelegenen Teamhotel in Doorwerth in der Nähe von Arnheim war gelöst und heiter, auch wenn sich Sonne und Regen im Stundentakt abwechselten. Die Spielerinnen genossen einen freien Nachmittag, nachdem am Morgen nur die Ersatzspielerinnen auf dem Platz trainiert hatten.

Für die Stammkräfte stand Regeneration im Programm: Velofahren, Massage, Eisbäder und das Tragen von Kompressionsstrümpfen. Mit dem ersten EM-Sieg der Geschichte wahrte die Auswahl nicht nur ihre Chance auf die Viertelfinalqualifikation, sie rehabilitierte sich auch für den blamablen Auftritt gegen ­Österreich. «Dass wir den Hebel umlegen konnten, macht mich stolz», sagte Nationaltrainerin Martina Voss-Tecklenburg.» Die Deutsche hatte mit ihrer Auf­stellung ein Zeichen und mit Vanessa Bernauer, Jana Brunner, Vanessa Bürki und Cinzia Zehnder im Vergleich zum ersten Spiel auf neue Kräfte gesetzt.

Kampfmodus bei den Schweizerinnen

Die Partie in Doetinchem bot alles, was Fussball attraktiv macht: Stimmung, Zweikämpfe, Leidenschaft, Dramatik, um­strittene Schiedsrichterentscheide und drei schön heraus gespielte Tore. Die Schweizerinnen hielten von der ersten Minute an dagegen. Symbolisch für ihren Kampfgeist stand Captain Lara Dickenmann. Die filigrane Technikerin hielt sich nicht zurück, kassierte bereits in der Start­phase die Gelbe Karte – ihre erst zweite im 121. Länderspiel – und bekundete in der Schlussphase Glück, dass sie wegen eines harten Tacklings nicht vom Platz flog. Die Torschützin zum wichtigen 1:1 kurz vor der Pause sprach von «Kampfmodus».

Mit intensiven Gesprächen hatten die Schweizerinnen das Debakel gegen Österreich aufgearbeitet. «Wir haben gesprochen, korrigiert, provoziert und ein paar unangenehme Fragen gestellt», sagte Voss-Tecklenburg. Die Spielerinnen nahmen die Hilfe des Mentaltrainers in Anspruch, sprachen Probleme aber auch direkt untereinander an. «Dieser Prozess funktioniert in dieser Mannschaft», sagte Dickenmann. Eigentlich hätten sie die EM geniessen wollen, «dies war nun aber harte Arbeit». Arbeit, die sich auszahlte. Mit dem leidenschaftlichen Auftritt gegen Island holten sich die Schweizerinnen verloren gegangenen Goodwill zurück.

Der nächste Härtetest

Die Selbstreflexion und die Leistung gegen Island als Reaktion auf das Österreich-Spiel ist ihnen hoch anzurechnen. Gegen Frankreich folgt nun aber der noch grössere Härtetest. Im Duell mit der Nummer 3 der Welt über­morgen in Breda reicht der Schweiz nach dem 1:1 zwischen Österreich und Frankreich nur ein Sieg, um die Runde der letzten acht zu erreichen. «Für uns ist die Partie wie ein Achtelfinal», sagte Voss-Tecklenburg.

Auch Frankreich hat in diesem Turnier noch nicht restlos überzeugt. Gegen Island siegten die Mitfavoriten auf den EM-Titel erst dank eines Penaltytreffers in der Schlussphase, gegen Österreich mühten sich Les Bleues zu einem 1:1. Auch für sie geht es am Mittwoch um alles oder nichts. «Wir haben es in den eigenen Füssen», erzählte Voss-Tecklenburg. Zumindest das Selbstvertrauen und die positive Stimmung sind zurück. Die Schweizerinnen sind Aussenseiterinnen – eine Rolle, die ihnen besser liegt.

(Berner Zeitung)