Balleroberung à la Roman Bürki

Schaut man Rafael Nadal beim Tennismatch zu, fallen einem mehrere Besonderheiten auf, die an Spinnereien grenzen: Zwei Flaschen stehen jeweils schön aufgereiht auf einer Linie, die Etiketten weisen zum Ende des Spielfelds, wo er gerade spielt. Rafael Nadal selbst betritt nie, aber auch wirklich nie die weissen Linien. Es sind dies Rituale, die ihm helfen, «Ordnung in seinen Kopf zu bekommen», wie er selbst mal gesagt hat.

Nicht nur bei Rafael Nadal kann aber ein solcher Tick beobachtet werden. Auch im Fussball existieren Rituale - wer erinnert sich nicht gerne an die Glatze von Frankreich-Keeper Fabien Barthez, die jeweils von Laurent Blanc geküsst wurde? Weniger bekanntes Beispiel: Bastian Schweinsteiger steigt immer als Letzter aus dem Bus und betritt das Feld als letzter Mann.

Nun offenbarte sich das Ritual eines anderen Weltklasse-Keepers, dem Berner Roman Bürki, seines Zeichens Schlussmann bei Borussia Dortmund. In einem Video, welches der Klub am Donnerstagnachmittag auf den sozialen Medien veröffentlichte, ist ersichtlich, wie sich der Keeper des deutschen Tabellenführers jeweils beim Handshake der Captains den Ball schnappt. Dabei stört es ihn herzlich wenig, ob gerade ein Balljunge oder -mädchen den Ball dem Schiedsrichtergespann bereithält oder dieses gerade die Seiten zulost, wie im Video ersichtlich ist. Der 26-jährige nimmt den Ball kurz in die Hände und scheint erst dann wirklich bereit zu sein für das Spiel.

???? @RBuerki1 und sein Ritual vor jedem Spiel - einfach überragend! Mehr von unserem Keeper gibt's übrigens morgen Früh im Feiertagsmagazin! pic.twitter.com/Cb2ZNW3LqF — Borussia Dortmund (@BVB) 28. September 2017

Genützt hat es zuletzt besonders in der Meisterschaft auf jeden Fall - in den ersten sechs Spielen musste der gebürtige Münsinger nur ein einziges Mal hinter sich greifen. Allerdings liess die Funktionsfähigkeit in der Champions-League bisher arg nach. Da klappte es nicht mehr so gut.

In der folgenden Bildstrecke sehen Sie eine Sammlung der speziellsten Ticks und der ausgefallensten Rituale:

