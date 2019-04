Basler ohrfeigt Nef – und sieht nur die gelbe Karte

Hätte der Basler Torschütze zum entscheidenden 2:0 eigentlich schon gar nicht mehr auf dem Feld stehen dürfen? Wenn es nach Meinung der Zürcher geht ja. Was war passiert?

Rund zehn Minuten vor Ende der Partie stellte sich Alain Nef dem Basler Zdravko Kuzmanovic in den Weg. Mit einer vermeintlichen Ausholbewegung des rechten Arms erwischte dieser den Ur-Zürcher mit der Hand am Kopf. Von Schiedsrichter Klosner sah Kuzmanovic darauf nur die gelbe Karte, was vehemente Reaktionen auf Seite der Zürcher auslöste. Auf dem Feld kam es anschliessend gar zu einer grösseren Rudelbildung. Erst nach zwei Minuten können die Spieler beider Mannschaften voneinander getrennt werden.