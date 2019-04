Bei PSG hilft bald nur noch beten

Risse ziehen sich durch das Team. Die Franzosen darin ärgern sich, dass man den Brasilianern, vor allem Neymar und Dani Alves, alle Extrawürste und Unpünktlichkeiten durchlässt, während sie selbst wie Schülerbuben behandelt würden. Mbappé kam mal fünf Minuten zu spät zum Training und wurde dafür bestraft. Neymar aber darf sich in Rio von seiner Verletzung erholen, während des Karnevals. Der Sportpsychiater im «Parisien» sagt, die Gruppe sei nicht verschweisst, und das ist wohl eine Untertreibung.

Die Spieler werden verhätschelt

Dafür gerät nun auch Trainer Thomas Tuchel in die Kritik. Er sei überfordert von der Situation, heisst es. Die erst kürzlich beschlossene Vertragsverlängerung sollte ihn nicht in einer falschen Gewissheit wiegen: Die Katarer bewiesen in der Vergangenheit, dass sie sich nicht scheuen, richtig viel Geld in die Hand zu nehmen, um einen Angestellten aus einem laufenden Vertrag zu entlassen. Einer von Tuchels Vorgängern, der Franzose Laurent Blanc, erhielt eine Entschädigung von 22 Millionen Euro, als der Emir seine Freude an ihm verlor. Die Entschädigungsklausel war keine Bremse. Tuchel galt während drei Vierteln der Saison als glückliche Wahl, als innovativer Trainer, der sein Personal auch revolutionär umschulte, wenn das seinen Zielen dienten.

Nun sagt er selbst, die Mannschaft sei «mental fragil», es fehle ihr an Intensität, sie mute wie abgeschaltet an, das alles sei unerklärlich. Es ist, als erreiche Tuchel seine Spieler nicht mehr. Das ist auch deshalb erstaunlich, weil gerade die Nähe des Trainers zu seinem Starensemble als vorbildlich gegolten hatte, ja gar als übertrieben körperlich. Nun fragt man sich in Paris, ob nicht etwas mehr Strenge gut täte. Auch der Sportdirektor und vereinsinterne Kontrahent Tuchels, der Portugiese Antero Henrique, gilt als umgänglicher Spielerversteher. Und Nasser al-Khelaifi, der Präsident aus Doha, hätschelt seine Lieblinge im Team wie ein Fan, der sich den Traum seines Lebens erfüllt.

Neuerdings sieht man ihn nur noch selten in Paris. Al-Khelaifi hätte dem Emir ja schon längst die europäische Krone besorgen sollen, den Sieg in der Champions League. Fünf Jahre waren dafür ausgemacht gewesen, für die Glorie Katars. Nun sind schon acht Jahre vorbei – und mehr als 1,5 Milliarden Euro verpufft.