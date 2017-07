Bern ist Feuer und Flamme für YB

Es gibt keine schönere Woche für Fussballfans als jene vor dem ­Saisonstart. Noch lassen sich hochhaushohe Erwartungen projizieren, noch gibt es keine Rückschläge, keine Niederlagen, keine Krisen.

Im Fussball ist vieles Schwarz-Weiss-Denken, besonders ausgeprägt ist diese Haltung in Bern, wo die Leidensfähigkeit der Anhänger oft überstrapaziert wurde. In den letzten Tagen steigerte sich die Vorfreude auf das Eröffnungsspiel der Young Boys gegen Basel in südländische Sphären. Die Zuversicht ist spürbar, im Kollegenkreis, im Büro, im Schwimmbad.

Im Bus hört man einen älteren Mann, der vor 31 Jahren beim letzten YB-Meistertitel bereits den vollen Stadioneintrittspreis bezahlen musste, zum Kollegen raunen: «Dieses Jahr packen sie es, oder?» Das Fragezeichen steht – bei aller Euphorie – für den latenten Fatalismus, dass sie, die Young Boys, es eben doch wieder irgendwie vermasseln werden.

Günstiger und besser

Im Stade de Suisse ist in den letzten Monaten smart gearbeitet worden. Sportchef Christoph Spycher ist die Quadratur des Kreises gelungen: günstiger und besser werden. Das Kader ist intelligent komponiert, die Mischung passt, das Team schürt Sehnsüchte. Sogar der «Blick» schrieb kürzlich, YB sei sympathisch geworden. Es ist ein medialer Ritterschlag. Der genau so schnell in Vergessenheit geraten kann, wie die Euphorie in Depression umschlagen kann.

Der Grat von Titelträumen zur Tristesse ist schmal. YB weiss schlechtestens Bescheid.

Im Sommer 2017 ist YB sexy. Und auch die vielen Beobachter, die sich in den letzten Jahren enttäuscht abgewandt haben, wollen sich das neue YB mal ansehen. Das Stade de Suisse könnte gegen den FCB ausverkauft sein, es ist die grosse Gelegenheit, weiter am Schwungrad zu drehen.

Am Mittwochmittag ist zumindest schon mal ein Tribünenteil im Stade de Suisse gut gefüllt. Die 330 Teilnehmer der Kids-Camp-Woche sowie Eltern und Verwandte lauschen den Worten einiger YB-Spieler, später werden die Kinder auf alle Kaderakteure der Young Boys verteilt. Guillaume Hoarau, Loris Benito, Marco Wölfli und Kollegen betätigen sich für eine Lektion als Trainer, das Strahlen der Buben und Mädchen passt zur prächtigen Stimmung.

Wie auch jenes Bild, auf dem alle Angestellten im Stade de Suisse auf der Tribüne sitzen. Starstürmer neben Sekretärin, Masseur neben Marketingchef. Es ist ein schönes Sujet, man erkennt Stolz, Freude, Konzentration in den Gesichtern. Irgendwie, so hat man den Eindruck, wächst da bei YB etwas Grosses heran.

Aus 100 Franken 118 machen

Der Mann, der in dieser Ambiance die Ruhe bewahren und die Taktik angemessen moderieren muss, sitzt am Freitagmittag entspannt beim Pressetermin. Adi Hütter ruht in sich, und der Trainer tut das, weil er weiss, dass sein Team gut gearbeitet hat in der Vorbereitung. Und er temperiert das Klima herunter: «Klar ist das auch für mich ein besonderes Spiel gegen Basel. Aber danach folgen 35 weitere Runden.»

FCZ-Trainer Uli Forte, Hütters Vorgänger, sagte in der «Aargauer Zeitung», das interne YB-Ziel sei es, unbedingt einen Titel zu gewinnen. Hütter schmunzelt, als er darauf angesprochen wird, dementiert die Aussage Fortes aber nicht wirklich. «Ich beteilige mich nicht an Spekulationen. Natürlich habe ich hohe Ziele, das haben auch Verein und Spieler.»

Man traut den Young Boys zu, Basel zu bedrängen. Zumindest in der Schweiz. Das ist auch Wunschdenken, die FCB-Dominanz lähmt die Super League und sorgt für Langeweile. Für die nüchternen Statistiker bei Europas grösstem Wettanbieter Bwin ist der Fall unterdessen sonnenklar. Wer 100 Franken auf Basel als Meister setzt, erhält gerade mal 118 Franken zurück. Es ist eine absurd tiefe Quote. Bei YB sind es 800, bei Zürich 1700. Zyniker würden derweil sagen, wer 100 Franken auf die Young Boys setze, verliere 100 Franken.

Vielleicht ist diesmal tatsächlich alles anders. YB surft gerade auf einer Euphoriewelle, es ist ein Begeisterungs-Tsunami, die Fallhöhe ist bemerkenswert. Bei einer Heimniederlage heute jedenfalls ist die Meisterschaft, so tickt der Fussballfan nun einmal, gefühlt bereits wieder an den übermächtigen FCB verloren. (Berner Zeitung)