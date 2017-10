Blick in die Zukunft nach Behramis Ausfall

Zählt man die Leistungsträger der Schweizer Nationalmannschaft auf, fallen einem Torhüter Yann Sommer sowie die Aussenverteidiger Stephan Lichtsteiner und Ricardo Rodriguez ein, dazu Stratege Granit Xhaka und Xherdan Shaqiri, wichtigster Akteur in der Offensive. Im Gesamtpaket aber wohl der wertvollste Einzelspieler ist Valon Behrami, Ball­eroberer im zentralen Mittelfeld, Vorkämpfer, Leader und Identifikationsfigur der Auswahl. Der 32-Jährige führt die multikulturelle Truppe auf und vor allem auch neben dem Platz.

Nun fällt Behrami aber mal wieder verletzt aus. Die Adduktoren zwicken. Von ein paar Tagen Pause sprach der Schweizer Teamarzt Cuno Wetzel, vielleicht aber werden es auch ein paar Wochen sein. Schmerzen sind seit Jahren ständige Begleiter Behramis, vor allem in den Knien. Aber der langjährige Nationalspieler ist ein grosser Kämpfer, er humpelt nach Spielen meistens, steht stets wieder auf, trotz «kaputtem Körper», wie er selber mal meinte.

Behramis Ausfall für die entscheidenden Partien in der WM-Qualifikation am Samstag gegen Ungarn sowie vor allem am Dienstag in Portugal schmerzt. «Das ist bitter», sagt Vladimir Petkovic. Er will sich in dieser Trainingswoche ein Bild von den Kandidaten machen, ehe er entscheidet, wer Behrami ersetzt. «Lotto spielen», wie der Nationaltrainer scherzhaft vorschlägt, ist dabei keine Option.

Chance für Zakaria?

Mathematik mag Petkovic nach eigenen Angaben ohnehin nicht. Deshalb interessieren ihn auch die Rechnereien nicht vor den finalen Tagen. Zwei Punkte reichen ja sicher zur direkten WM-Qualifikation, drei Punkte nicht – ausser es sind drei Punkte nach einem Sieg in Portugal. «Ich denke nur an den nächsten Schritt», sagt Petkovic, «und das ist das Spiel gegen Ungarn.»

Der Coach wird dabei die Zukunft testen müssen, denn nach der WM wird Behrami nicht mehr zur Verfügung stehen. Er hatte bereits nach der Euro 2016 heftig mit einem Rücktritt geliebäugelt. «Aber unser Projekt ist nicht zu Ende», sagte Behrami damals, «dieses Team besitzt so viel Potenzial.»

In der Poleposition dafür, Behramis Platz an der Seite von Xhaka zu übernehmen, steht Denis Zakaria. Der 20-Jährige war bereits an der EM vor einem Jahr dabei, er spielt mittlerweile bei Gladbach in der Bundesliga, der frühere YB-Spieler wäre die logische Wahl Petkovics. Aber auch die stabilen Remo Freuler und Fabian Frei sind Alternativen. Zudem könnte Blerim Dzemaili – zumindest gegen das defensive Ungarn – eine Reihe nach hinten rücken.

Gelson Fernandes schliesslich steht oft im Kader, ist aber derzeit auch verletzt und sportlich ohnehin schwächer einzustufen als die Konkurrenten. Die routinierten Fabian Lustenberger, Luca Zuffi und Pirmin Schwegler wiederum werden von Petkovic wie Pajtim Kasami schon länger nicht mehr berücksichtigt. Der Trainer setzt lieber auf junge Akteure, im Fokus fürs zentrale Mittelfeld hat er deshalb bereits Djibril Sow von YB.

Petkovics Gelassenheit

Spielerisch sind wohl alle Kandidaten besser als Behrami. Aber dessen Mentalität und Einstellung, Vertrauen und Selbstvertrauen sind nicht zu ersetzen, die Erfahrung aus fünf grossen Turnieren und 76 Länderspielen sowieso nicht. Behrami dürfte deshalb die nächsten Tage zur Unterstützung bei der Auswahl bleiben.

Petkovic geht mit dem Rückschlag erstaunlich gelassen um. Er sagt: «Wir hatten immer wichtige Ausfälle zu verkraften. Und das Team hat sich insgesamt gut entwickelt, uns stehen heute mehr Spieler zur Verfügung. Das ist ein schönes Zeichen.»

Der Nationaltrainer wird eine Lösung finden müssen, wie Behrami bereits in den zwei grossen Spielen gegen Ungarn und in Portugal zu ersetzen ist. Und vielleicht dann auch für die zwei noch grösseren Spiele in den WM-Playoffs Mitte November. (Berner Zeitung)