Bürki fällt aus, Mvogo rückt nach

Am Montag versammeln sich die Spieler der Schweizer Nationalmannschaft im Trainingscamp in Feusisberg, um sich auf die beiden letzten Gruppenspiele der WM-Qualifikation gegen Ungarn (7.10.) und in Portugal (10.10.) vorzubereiten.

Die Reise nicht angetreten hat Roman Bürki (26). Der Torhüter von Borussia Dortmund leidet an einer Zahninfektion. Für ihn hat Vladimir Petkovic den RB-Leipzig-Goalie Yvon Mvogo (23) nachnominiert. Auf die Startaufstellung dürfte dies freilich keine Auswirkungen haben: Als Nummer 1 ist Yann Sommer (28) gesetzt.

Behrami fraglich

Noch ungewiss ist, ob Mittelfeldspieler Valon Behrami (32) dabei sein kann: Der Routinier von Udinese leidet an Leistenschmerzen. Erst ein MRI wird zeigen, ob der Tessiner einsatzfähig ist. (mb/si)