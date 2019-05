Bürki und Akanji patzen, Bayern so gut wie Meister

Bürki konnte in der 70. Minute einen Weitschuss von Kevin Möhwald nicht parieren. Er kassierte den Bremer Anschlusstreffer zwischen den Beinen hindurch. Fünf Minuten später wollte Manuel Akanji einen Ball hinter die Torlinie lassen. Ludwig Augustinsson spitzelte den Ball von der Linie zurück zu Claudio Pizarro, der kaltblütig zum 2:2 traf.

Bayern praktisch Meister

Durch das Unentschieden hat Dortmund zwei Runden vor Schluss nun vier Punkte Rückstand auf Bayern München. Der Rekordmeister musste sich abmühen gegen das Schlusslicht der Liga. Zwar dominierte der Serienmeister klar, hielt den Ball phasenweise minutenlang in den eigenen Reihen. Doch das erlösende 3:1 durch Franck Ribéry fiel erst in der 84. Minute. Zuvor hatte der Brasilianer Jonathas zu Beginn der zweiten Halbzeit mittels Handspenalty den Anschlusstreffer geschossen.

Jonathas war neben dem exzellenten Goalie Michael Esser und Captain Pirmin Schwegler, der zu seinem 260. Bundesliga-Einsatz kam, der Animator auf Seiten von Hannover, obwohl er nur gut neun Minuten auf dem Platz stand – ausreichend Zeit für ihn, um einen Treffer zu erzielen und zwei Gelbe Karten zu kassieren. Bei Bayern München trafen neben Ribéry in der ersten Halbzeit auch Leon Goretzka und Robert Lewandowski.

Drmic rettet Gladbach einen Punkt

Borussia Mönchengladbach verteidigte im Duell um den 4. Platz dank dem 2:2 daheim gegen Hoffenheim die Position des ersten Verfolgers von Eintracht Frankfurt, das am Sonntag in Leverkusen seinen Vorsprung allerdings auf fünf Punkte ausbauen kann. Das 2:2 der Gladbacher schoss Josip Drmic in der 84. Minute, rund drei Minuten nach seiner Einwechslung. Erst zum dritten Mal in der laufenden Saison kam der Schweizer Stürmer überhaupt zum Einsatz.

Wolfsburg ist nach dem 2:0-Sieg gegen Nürnberg nun punktgleich mit Mönchengladbach. Admir Mehmedi fing in der 38. Minute einen fatalen Rückpass von Sebastian Kerk ab, wovon schliesslich Felix Klaus profitierte, der zum 1:0 traf. Eine knappe Viertelstunde vor Schluss bereitete Mehmedi das 2:0 von Marcel Tisserand mit einem Freistoss vor.

Im Abstiegskampf ist am Samstag noch keine endgültige Entscheidung gefallen. Doch die hintersten Plätze scheinen vergeben. Sollte Schalke am Sonntag daheim gegen Augsburg mindestens einen Punkt holen, ist klar, dass Hannover, Nürnberg und Stuttgart die letzten drei Plätze belegen werden. Stuttgart dürfte in der Barrage noch die Möglichkeit bekommen, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen.

Bayern München - Hannover 3:1 (2:0).

75'000 Zuschauer.

Tore: 27. Lewandowski 1:0. 40. Goretzka 2:0. 51. Jonathas (Handspenalty) 2:1. 84. Ribéry 3:1.

Bemerkungen: Hannover mit Schwegler. 55. Gelb-Rote Karte gegen Jonathas (Hannover).

Mönchengladbach - Hoffenheim 2:2 (0:1).

51'807 Zuschauer.

Tore: 33. Kaderabek 0:1. 72. Ginter 1:1. 79. Amiri 1:2. 84. Drmic 2:2.

Bemerkungen: Mönchengladbach mit Sommer, Elvedi, Zakaria und Drmic (ab 81.), ohne Lang (Ersatz).

Wolfsburg - Nürnberg 2:0 (1:0).

22'512 Zuschauer.

Tore: 38. Klaus 1:0. 78. Tisserand 2:0.

Bemerkungen: Wolfsburg mit Mehmedi und Steffen (bis 76.).

Hertha Berlin - Stuttgart 3:1 (2:0).

48'668 Zuschauer.

Tore: 40. Ibisevic 1:0. 45. Duda 2:0. 67. Kalou 3:0. 70. Gomez 3:1.

Bemerkungen: Hertha Berlin mit Lustenberger. Stuttgart ohne Zuber (verletzt).