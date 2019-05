Casillas meldet sich nach OP: «alles unter Kontrolle»

Casillas selbst meldete sich noch am Abend auf Instagram bei seinen Fans und Followern und liess ebenfalls ausrichten, dass es ihm gut gehe. Er habe grosse Angst gehabt, sei aber bei Kräften, «alles unter Kontrolle», schreibt er zum Bild und bedankt sich für all die Botschaften und die Liebe, die ihm entgegen gebracht wurde.

Denn Botschaften gab es so einige. Bereits als das Gerücht die Runde machte, dass Casillas in Porto im Spital liege, wurden viele seiner Berufskollegen auf Instagram oder Twitter aktiv. Von Carles Puyol über Mario Balotelli und Cesc Fabregas bis hin zu Gareth Bale, sie alle dachten in diesen Stunden an den Goalie. Auch Tennis-Spieler Rafael Nadal schickte eine virtuelle «enorme Umarmung».

Un abrazo enorme a @IkerCasillas en este momento. Fuerza Iker ! — Rafa Nadal (@RafaelNadal) 1. Mai 2019

Casillas gilt als einer der besten Torhüter je. Er spielte mehrere Jahre bei Real Madrid und wurde mit Spanien zwei Mal Europameister und 2010 Weltmeister. Von 2008 bis 2012 wurde der zweifache Familienvater ohne Unterbruch zum Welttorhüter des Jahres gewählt.