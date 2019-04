Coman schiesst Bayern zurück an die Spitze

Beide Tore vor der Pause erzielte Kingsley Coman, das erste mit einer nicht mehr abgelenkten Flanke auf den langen Pfosten, das zweite per Direktabnahme auf Pass von Joshua Kimmich. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Serge Gnabry nach einem Corner und Kopfball-Verlängerung von Thomas Müller auf 3:0. Die Gastgeber kamen erst in der 89. Minute per Handspenalty zum Ehrentreffer. Kurz darauf bewerkstelligte Leon Goretzka den Schlussstand.

Die Bayern, die es am vorletzten Spieltag noch auswärts mit dem formstarken Leipzig zu tun bekommen, liegen damit weiter einen Punkt vor Borussia Dortmund. Der BVB muss sich in den verbleibenden fünf Spielen unter anderem noch bei Werder Bremen und Borussia Mönchengladbach behaupten.

Eine Negativmeldung gab es aber auch für die Bayern: In der 53. Minute schied Goalie Manuel Neuer verletzt aus, er wurde durch Sven Ulreich ersetzt. Wie schwer sich der Nationalgoalie Deutschlands verletzt hat, ist noch unklar.

Hoffenheim zurück auf Europacup-Platz



Hoffenheim ist dank einem 2:0-Heimsieg gegen Hertha Berlin zurück auf einem Europacup-Platz. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann gewann zum dritten Mal in Folge und profitierte beim Vorstoss auf Platz 6 von der Niederlage von Wolfsburg am Samstag in Leipzig (0:2).

Der Sieg gegen die schwächelnde und ersatzgeschwächte Hertha hätte vor allem wegen der furiosen Anfangsphase der Gastgeber höher ausfallen können. Dem 1:0 von Nadiem Amiri nach einer halben Stunde waren 13 teils hochkarätige Abschlüsse vorangegangen. Das 2:0 erzielte der eingewechselte Reiss Nelson in der 76. Minute mit seiner ersten Ballberührung.

Schmidts gelungener Einstand



In Frankfurt feierte der Walliser Martin Schmidt einen gelungenen Einstand als Trainer des FC Augsburg. Schmidts Mannschaft, bei der Goalie Gregor Kobel in der ersten Halbzeit mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung ausgewechselt werden musste, fügte Eintracht Frankfurt mit einem 3:1 die erste Niederlage der Rückrunde bei und verschaffte sich mit dem ersten Auswärtssieg seit Oktober Luft im Abstiegskampf.