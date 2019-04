Der FCZ-Matchwinner stolpert über die Bande

Beim Sprung über die Werbebande bleibt der Nigeraner jedoch hängen und stolpert darüber. Gleichzeitig bejubeln der gesperrte Coach Ludovic Magnin und Heliane Canepa, die Ehefrau von FCZ-Präsident Ancillo Canepa, oben in der Loge das Tor. Magnin klatscht euphorisch in die Hände, Frau Canepa hüpft hocherfreut auf und ab. Vielleicht muss Magnin mal eine kleine Torjubel-Trainingseinheit für seine Mannschaft abhalten.

Der 21-Jährige, der später als Matchwinner hervorgeht, hat sich bei seinem missglückten Torjubel immerhin nicht verletzt. Er kann die Partie fertig spielen und sich nach dem Abpfiff vor der Südkurve feiern lassen, ohne vorgängige Slapstick-Einlage – denn Odey klettert vorsichtig über die Bande.

Die verflixte Bande

Pannen beim Bejubeln von Treffern sind in dieser Saison auch schon anderen FCZ-Spielern unterlaufen. Im Gegensatz zu Odey hatte sich Assan Ceesay am 6. April im Zürcher Derby gegen GC (1:1) mehr blamiert. Der Stürmer, dem sein letztes Ligator zuvor am 27. September 2018 gelungen war, brachte sein Team mit einem sehenswerten Linksschuss nach einer halben Stunde in Führung. Auch er wollte sich zur Südkurve begeben, scheiterte jedoch beim ersten Versuch die Bande zu überspringen kläglich.

Video: Ceesay kracht in die Bande