Der VAR macht aus Gelb-Rot direkt Rot

Am Spielfeldrand schaute er sich die Wiederholung des Fouls aber noch einmal an und erkannte, wie brutal Rémy vorgegangen war. Dies war dem Referee zuvor offenbar entgangen. Er bat den Täter wieder auf den Rasen und gab ihm zu verstehen, dass die Gelbe Karte nicht zählt. Der Verteidiger freute sich, doch nur ganz kurz, denn stattdessen sah er direkt Rot. So erhöhte sich das Strafmass für Rémy.

Die Partie fand zwar bereits am 17. Februar statt. Das Video machte schon damals im Netz die Runde, doch nach den Ereignissen vom Mittwoch in Bremen geht es nun erst recht viral. Auch andere Videos von VAR-Entscheiden kursieren derzeit. Jenes von Rémys Platzverweis dürfte allerdings als Paradebeispiel gelten.

Das Negativbeispiel

Wer am Mittwochabend das Pokal-Halbfinalspiel zwischen Werder Bremen und Bayern München (2:3) mitverfolgt oder sich die umstrittene Szene im Nachhinein angeschaut hatte, fragte sich: «Ist das wirklich ein Penalty?» Und sogar für viele Bayern-Fans bleibt bis heute unverständlich, weshalb Schiedsrichter David Siebert stur an seinem Penalty-Entscheid festhielt statt sich mit Videobildern zu vergewissern, ob er tatsächlich richtig liegt.

Video: Der umstrittene Penalty in Bremen