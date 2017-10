Der YB-Kantersieg im Video

Mit drei schnellen Toren brach YB im Spitzenkampf die Moral des Verfolgers St. Gallen: Bereits in der dritten Minute eröffnete Roger Assalé mit einem herrlichen Weitschuss das Skore. Nachdem das Heimteam seine Führung in der ersten Halbzeit hätte ausbauen können, ja müssen, besorgte dies Kevin Mbabu unmittelbar nach dem Seitenwechsel. Und auf den Anschlusstreffer reagierte erneut Assalé postwendend.

Die aus der Ostschweiz angereisten Espenfans schöpften in der 53. Minute neue Hoffnung. Zwar sahen sie, wie YB-Keeper David von Ballmoos den Schuss von Alain Wyss stark parierte, doch in Kevin Mbabus Klärungsversuch sah der Schiedsrichter ein Foul an Roman Buess – Elfmeter. Danijel Aleksic verwandelte souverän.

Dann folgte die eingangs erwähnte schnelle Reaktion: Keine zwei Minuten nach dem St. Galler Anschlusstreffer stellt Roger Assalé die Zwei-Tore-Führung mit seinem fünften Saisontreffer wieder her.

Fünf Saisontore hatte zu dem Zeitpunkt auch Assalés Sturmkollege Jean-Pierre Nsame auf dem Konto. Und als ob der kamerunisch-französische Doppelbürger die Führung in der vereinsinternen Torschützenliste nicht teilen möchte, schoss er nach etwas mehr als einer Stunde das 4:1.

Zehn Minuten nach Nsame erhält nach einem Eckball auch YB-Verteidiger Kasim Nuhu viel Freiraum vor dem Tor der Ostschweizer. Und der Ghanaer stellt seine Torgefährlichkeit einmal mehr unter Beweis – in Cup und Meisterschaft kommt er auf drei Treffer. Zum Vergleich: Nuhus Kollege in der Innenverteidigung, Steve von Bergen, hat seit seinem Wechsel zu YB im Sommer 2013 noch kein einziges Pflichtspieltor erzielt.

Den Schlusspunkt setzte Christian Fassnacht in der ersten Minute der YB-Viertelstunde. Fassnacht, der vor dem Pausenpfiff noch gesündigt hatte vor dem Tor, macht das halbe Dutzend voll.

Nach der Länderspielpause müssen die Berner am 14. Oktober nach Lausanne reisen. Es wird das Duell sein zwischen der treffsichersten Mannschaft (25 Tore) und dem Team mit der schlechtesten Abwehr (21 Gegentore). (mb)