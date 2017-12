Die Fifa duckt sich

Samuel Schmid trat vor die Medien, sein Schnauz ist in den Jahren als Alt-Bundesrat grau geworden, sein Nuschel-Singsang ist der gleiche geblieben, weich und schleppend. Doch was er am Dienstag in Lausanne zu sagen hatte, schüttelt die Sportwelt noch eine Weile durch. Russland hat systematisch gedopt. Russland wird bestraft. Einer der brisantesten Punkte: Witali Mutko, als Sportminister während Olympia 2014 in Sotschi die nachweisbar höchste politische Figur innerhalb des Dopingkonstrukts, wird auf Lebzeiten von Olympia ausgeschlossen.

Nun ist es aber so, dass der gleiche Witali Mutko die Fussball-WM in Russland vom kommenden Sommer organisieren soll. Er ist Chef des russischen WM-Organisationskomitees, Präsident des russischen Fussballverbandes – und er sieht die Doping-Dinge etwas anders. An der WM-Auslosung in Moskau redete er sich in einem neunminütigen Monolog den Furor vom Leib: «Es hat nie und wird niemals ein staatlich ­gelenktes Dopingsystem in Russland geben.» Fifa-Präsident Gianni Infantino sass daneben, schwieg erst und sagte dann, er wolle nur über Fussball sprechen.

Die Fifa weicht aus

Das ist in diesen Tagen nicht anders, Mutkos Position scheint innerhalb der Fifa unerschütterlich, der Weltverband verkündete, das Urteil des IOK habe «keinen Einfluss» auf die Vorbereitungen für die WM in Russland. Die Fifa glaubt offenbar, sie könne sich diese Haltung erlauben. Einerseits, weil sie reich und mächtig ist, andererseits, weil das Urteil Schwächen hat. Zum Beispiel: Witali Mutko kann trotz starken Verdachtsmomenten kein persönliches Mitwirken nachgewiesen werden, er wird aber als Verantwortlicher des ganzen Systems bestraft.

Das verdächtige E-Mail

Im 30-seitigen Schmid-Bericht ist Mutko nur in einem Dopingfall erwähnt. In einem E-Mail-Austausch zwischen dem ehemaligen Chef ­des russischen Antidoping-Labors und einem Berater des Sportministeriums. Es ging darin um einen Fall eines Fussballers. In der E-Mail kann man lesen: «Die Entscheidung liegt bei WL zur Prüfung und Genehmigung.» WL steht wohl für Witali Leonid Mutko.

Schmid und seine fünf Ermittler finden, dass diese eine Bemerkung nicht reiche, um Mutko persönliches Mittun nachzuweisen.

Der gelernte Schiffsmechaniker Mutko hat eine steile Politkarriere hinter sich. In St. Petersburg kam er im Schatten von Putin Anfang der 90er-Jahre zu politischem Einfluss. Er war zwischen 1997 und 2003 Präsident des Fussballclubs Zenit St. Petersburg und zog dann als Politiker weiter Richtung Moskau.

Lange war er Sportminister, heute ist er stellvertretender Ministerpräsident. Und er pflegt eine Nähe zu Infantino, die Fifa-intern auch schon als heikel bezeichnet wurde. Nach Infantinos Wahl zum Präsidenten 2016 hat Mutko diesen in seinem Privatjet von Genf nach ­Moskau mitgenommen. Die Ethikkommission ermittelte damals, der Walliser kam abgesehen von ein paar Schrammen an seiner Reputation ­davon. Seither hat sich nicht viel geändert, Infantino und Mutko treten in der Öffentlichkeit brüderlich auf und setzen sich hinter den Kulissen für einander ein.

Das war auch der Fall, als die Wiederwahl Mutkos in den Fifa-Rat zur Debatte stand. Miguel Maduro, damals oberster Regelhüter der Fifa, beanstandete einen Interessenskonflikt und wollte Mutkos Wahl nicht zulassen – was ihm schliesslich auch gelang. Mit Folgen: Der Portugiese wurde mittlerweile als Governance-Chef abgesetzt. Auf Infantinos Betreiben.

Im September dieses Jahres erzählte Maduro vor einem Untersuchungsausschuss des britischen Parlaments, dass Infantino ihm seine Meinung dazu «sehr klar» dargelegt habe. Seine Argumentation ging so: Wenn Mutko nicht in den Rat gewählt werde, habe das negative Folgen für die WM 2018. Und: Es würden keine Beweise existieren, dass Mutko beim Staatsdoping mitgemacht habe.

Später bedrängte auch Fifa-General­sekretärin Fatma Samoura Maduro. Sie sagte, er müsse eine Lösung finden, sonst sei Infantinos Präsidentschaft ­gefährdet. Die Russen gelten als Wahlhelfer des Schweizers.

Was macht Mutko nun? Er ist angeschlagen, er schweigt. Die NZZ schreibt über ihn: «Er ist die Schachfigur, die kippt.» Das mag im olympischen Zusammenhang stimmen, im Fussball jedoch steht die Figur noch.

Starke Verdachtsmomente

So bleiben die starken Verdachtsmomente bestehen. Es gibt 155 suspekte russische Fussballerproben, es existiert eine Liste mit 34 russischen, stark unter Dopingverdacht stehenden Fussballern – darunter das ganze WM-Team von 2014. Der glaubwürdige Whistleblower Grigori Rodschenkow sagt zudem, er habe Beweise für staatlich organisiertes Doping bei russischen Fussballern.

Diese Informationen und das jüngste Urteil des IOK verlangen dringlich, dass María Claudia Rojas, die neue Chefermittlerin der Fifa-Ethikkommission, aktiv würde. Ob etwas passiert, liess die Fifa in ihrer Stellungnahme offen. Seit die Kolumbianerin im Frühling ihr Amt angetreten hat, ist die Transparenz der Ethikkommission gleich null. Niemand weiss, was die Anwältin macht.

Das war anders unter ihrem Vorgänger, dem Zürcher Cornel Borbély. Wie ein Besen fegte der Anwalt durch die Fifa. Sanktion folgte auf Sanktion. Bis auch Borbély von Infantino und dessen Verbündeten nicht wiedergewählt wurde.

Geschehen ist in der Dopingsache wenig, der Fussballweltverband scheint die Sache auszusitzen. Wie sagte Fifa-Generalsekretärin Fatma Samoura vor ein paar Tagen in Moskau: Nach ­ihren Informationen sei Doping im russischen Fussball «nicht weitverbreitet». (Berner Zeitung)