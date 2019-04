Diese Fussball-Skandale sind unvergessen

Ein grosser Skandal der Fussballgeschichte feiert am Dienstag seinen 25. Geburtstag. Am 23. April 1994 standen sich die Bayern und Nürnberg gegenüber. Nach 24 Spielminuten hat Bayern Eckball, Gestocher im Fünfmeterraum, Thomas Helmer kommt mit der Hacke dran, und der Ball kullert am Tor von Andy Köpke vorbei. Doch der Linienrichter signalisiert Tor, und zum Erstaunen aller gibt Schiedsrichter Osmers den Treffer. Am Ende siegt Bayern 2:1.