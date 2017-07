«Dieses Jahr wird es YB endlich reichen für den Titel»

«International werden die Young Boys nicht viel erreichen, es sind doch viele junge Spieler, die noch Erfahrung sammeln können», meint ein YB-Fan bei einer Strassenumfrage in Bern. Ein anderer fügt an, dass Basel auch dieses Jahr das Meisterrennen für sich entscheiden werde, obwohl er noch so gerne YB auf dem Thron sehen würde.

Status quo also auch dieses Jahr? Der Grossteil der befragten Fans der Berner Meisterhoffnung ist jedoch zuversichtlich. Vor allem die vielen, zum Teil neuen jungen Spieler sorgen für die Erweckung von Meisterträumen: «YB hat beispielsweise mit Zakaria und Hadergjonaj schon einige junge Spieler hervorgebracht». Es sei dementsprechend nicht wirklich eine neue Situation für YB. «Es wird sicher klappen», lautet die allgemeine Zuversicht. Was andere YB-Fans zum Saisonstart und der Entwicklung und Integration der jungen Spieler meinen und wie die Meistertipps lauten, sehen Sie im Video oben.

(Bernerzeitung.ch/Newsnet)