Diesmal braucht YB kein Wunder

Am 27. Juli 2016 sass Adi Hütter am Morgen nach der 0:2-Niederlage gegen Schachtar Donezk enttäuscht am kleinen Flughafen in Lemberg. Der YB-Trainer bilanzierte eine Nacht nach der für sein Team sehr ernüchternden Partie: «Uns sind die Limiten klar aufgedeckt worden. Schachtar ist ein internationales Topteam und wird auch diese Saison in der Champions League für Furore sorgen.» Als Hütter das erstaunte Gesicht des Journalisten erblickte, ergänzte er mit gequältem Schmunzeln: «Wenn sie gegen uns weiterkommen.»

Selbstbewusste Young Boys

Genau ein Jahr später erlebt man in der Ukraine einen anderen Adi Hütter. Erneut muss er eine Niederlage erklären, das 1:3 im Hinspiel der 3. Qualifikationsrunde zur Champions League gegen Dynamo Kiew. Diesmal aber sagt er: «Wir haben eigentlich nicht so schlecht gespielt, lange Zeit ging vieles auf, wir schossen das angestrebte Auswärtstor. Der dritte Gegentreffer kurz vor Spielende wäre nicht nötig gewesen.» Es sei aber kein ganz bitterer Abend für YB gewesen. Hütter wirkt selbstbewusst, ist nicht unzufrieden, die Körpersprache ist ganz anders als ein Jahr zuvor auf dem kleinen Flughafen in Lemberg.

Das hängt gewiss mit der Entwicklung bei den Young Boys in diesen 365 Tagen zusammen. Aber auch mit der tatsächlich besseren Ausgangslage als ein Jahr zuvor. Gegen Schachtar war YB im Hinspiel an natürliche Grenzen gestossen, desillusioniert trat die Berner Delegation die Rückreise an. In der Viererkette verteidigten Scott Sutter, Milan Vilotic, Alain Rochat und Jan Lecjaks. Vertreter der teuren Mittelklasse also, die unter Sportchef Christoph Spycher in den letzten Monaten abgegeben worden sind.

Fast ein Debakel in Donezk

Das YB-Kader ist heute interessanter besetzt und breiter, die Stimmung im Verein ist erheblich aufgeräumter. Rund um den Verein ist gar eine Euphorie entstanden, die im 2:0-Sieg zum Saisonstart vor wenigen Tagen gegen Meister Basel ihren bisherigen Höhepunkt fand. Die Niederlage in Kiew werfe den Klub nicht zurück, sagt Spycher deshalb: «Wir hatten ja nicht davon ausgehen können, hier einfach so locker zu gewinnen.»

Die eklatanten Defensivmängel der Young Boys vorgestern warfen zwar ein ungünstiges Licht auf die Abwehrkräfte, insgesamt aber hat man stärker als ein Jahr zuvor das Gefühl, dass YB noch nicht ausgeschieden sei. Gegen Donezk hatte ein überragender Goalie Yvon Mvogo in der Ukraine ein Debakel verhindert, die Young Boys waren spätestens nach der Roten Karte gegen Vilotic zu Beginn der zweiten Halbzeit zerzaust und vorgeführt worden, eine Niederlage mit fünf, sechs Toren Unterschied hätte niemanden erstaunt. Das 0:2 war ein Geschenk für die Berner.

«Das Wunder von Bern 2.0»

Auch in Kiew hätte YB höher verlieren können. Aber erst nachdem der zweikampfstarke Sékou Sanogo, der vielleicht wichtigste Akteur der Young Boys in internationalen Begegnungen, wenige Minuten nach dem Seitenwechsel das Feld angeschlagen verlassen musste, genoss Kiew im Zentrum relativ freie Fahrt gegen nun zu leichtgewichtige Gäste. Und alle drei Treffer von Dynamo fielen ohnehin nach haarsträubenden Patzern in der Berner Abwehr.

Favorit Kiew wirkt nicht unwiderstehlich und besitzt mit Ausnahme von Andrei Jarmolenko weniger individuelle Qualität als das spielstarke, mit vielen Brasilianern gespickte Ensemble Schachtars. In der Abwehr verrichten solide Kämpfer den Sicherheitsdienst, die nicht besonders geschmeidig sind und Mühe bekommen, wenn es schnell geht.

Und so erscheint Adi Hütters Zuversicht keineswegs gespielt. YB benötigt am Mittwoch einen «perfekten Match» im Stade de Suisse, wie Sportchef Christoph Spycher sagt. So wie vor einem Jahr gegen Donezk, als die Young Boys im Rückspiel bange Momente – auch mit Glück – überstanden und sich sensationell im Elfmeterschiessen durchsetzten.

Die Berner Zeitung titelte danach ungläubig: «Das Wunder von Bern 2.0». Yuya Kubo, zuvor nicht als Torjäger aufgefallen, erzielte beim 2:0-Sieg beide Tore. Der Japaner ist ebenfalls nicht mehr in Bern, auch das zeigt, wie schnelllebig das Fussballgeschäft ist.

Stärkere Leader gefordert

Vielleicht wird in fünf Tagen erneut ein neuer Held geboren. In erster Linie aber benötigen die Young Boys ihren Vorkämpfer Sanogo im Aufbau – sowie deutlich stärkere Leistungen ihrer Leader. Abwehrchef Steve von Bergen und Torjäger Guillaume Hoarau enttäuschten in Kiew.

Ein Wunder jedoch braucht es diesmal aus Berner Sicht nicht.

(Berner Zeitung)