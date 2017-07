Ein unliebsames Geschenk für Trainer Schneider

Was wohl Christian Constantin denkt? Nach jahrelangem Werben ist es dem Sion-Präsidenten diesen Sommer gelungen, Marco Schneuwly ins Wallis zu locken. Der 32-jährige Stürmer, der für Luzern in 120 Partien 68 Treffer erzielt hatte, soll der Sittener Offensive Torgefährlichkeit verleihen.

Aber jetzt ist er als Torverhinderer gefordert. Es läuft die Schlussphase in der Stockhorn-Arena, Thun drückt beim Auftakt zur Saison auf den Ausgleich, der längst überfällig wäre. Die Walliser, die nach einer Gelb-Roten Karte gegen Thuns Captain Dennis Hediger in Überzahl agieren können, haben sich bis auf Moussa Konaté um den eigenen Strafraum versammelt.

Mal gibt Schneuwly den rechten Verteidiger, mal drischt er den Ball im ­Stile eines Manndeckers in Richtung Tribüne, wo Constantin sitzt. Dem FC Sion ist in der ersten Saisonpartie offenbar jedes Mittel recht, um zu gewinnen, Zeitspiel inklusive. Mit Erfolg: Wenig später ist der Walliser Startsieg trotz 2:7 Torschüssen und 2:11 Cornern Tatsache.

Ein Kuchen, aber keine Punkte

Marc Schneider steht eine halbe Stunde nach Matchende in den Katakomben, in der Hand einen Kuchen. 37-jährig ist er geworden, just am Tag seines Debüts als Cheftrainer. Aber glücklich wirkt der Thuner in diesem Moment nicht. Lieber als das Gebäck hätte er drei Punkte. «Wir haben uns sehr gut präsentiert. Das Team setzte um, was wir besprochen hatten», sagt Schneider. Er hat sich entschlossen, das Spiel positiv zu betrachten, trotz negativem Ausgang.

Unterstützung erhält Schneider von Sions neuem Trainer Paolo Tramezzani, der den Gegner lobt und von einer schwierigen Partie berichtet. «Wir zeigten aber Willensstärke und Charakter», sagt der Italiener. Es ist ein bisschen gar wenig für ein Team, das vom Selbstverständnis her ganz vorne mitspielen sollte. Die Walliser präsentieren sich am Sonntag als Mauermeister, Tramezzani lässt defensiv agieren wie im Vorjahr bei Lugano, obwohl sein Kader nun deutlich mehr her­geben würde. Was wohl Christian Constantin denkt?

Der FC Thun knüpfte derweil an die Leistungen der Rückrunde an. Er war von Beginn an viel am Ball, er kombinierte gefällig, kam zu Chancen, vorab bei Standardsituationen. Nach 22 Minuten vergab Zugang Roy Gelmi die beste Gelegenheit, als er aus nächster Nähe über das Tor schoss. Aber er ist ja auch Verteidiger, nicht Stürmer – wie Schneuwly.

Zwei strittige Entscheidungen

Kurz darauf war Gelmi erneut im Mittelpunkt, nach einem Querpass von Kevin Constant musste er Konaté ziehen lassen. Den ersten Versuch des Senegalesen konnte der Thuner Verteidiger mit einer starken Intervention zwar abblocken, den Nachschuss jedoch nicht. Allerdings hätte der Treffer nicht zählen dürfen, Konaté war bei der Ballabgabe ganz knapp im Offside gestanden.

Es blieb nicht die einzige Szene, in der sich das Heimteam über den Schiedsrichter beklagen durfte: 3 Minuten nachdem Hediger des Feldes verwiesen worden war, leistete sich der bereits Gelb-verwarnte Nicolas Lüchinger ein Handspiel. «Uns fehlte heute das Glück», sagt Schneider. «Wir haben über weite Strecken dominiert. Und wir erspielten uns viele Gelegenheit, aber fast keine zwingenden.»

Zwingend wurden die Oberländer vor 5617 Zuschauern erst in den letzten Minuten, als sie in Unterzahl agierten. Zentrum­spieler Sandro Lauper scheiterte mit zwei Abschlüssen am starken Walliser Torhüter Anton Mitryushkin, der eingewechselte Nuno da Silva traf aus kurzer Distanz an die Lattenunterkante. Die Thuner hätten am Sonntag wohl noch den ganzen Tag weiterspielen können, ohne einen Treffer zu er­zielen.

Als die Partie zu Ende ist, meint Sions Aussenspieler Nicolas Lüchinger: «Uns ist heute wenig gelungen.» Er klingt nicht wie ein Gewinner, kritisiert Defensive wie Offensive. Dann lächelt er und sagt: «Das war ein dreckiger Sieg heute.» (Berner Zeitung)