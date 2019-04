FCZ-Legende Karl Grob ist tot

Er hält den Rekord beim FC Zürich für die meisten absolvierten Spiele. 708 Einsätze, da kommt keiner heran und das wird sich in naher Zukunft kaum ändern. Jetzt ist Karl Grob tot. Er verstarb am Samstag nach einem Organversagen im Zürcher Triemlispital, wie der Blick berichtet. Grob hatte während den vergangenen Tagen auf der Intensivstation gelegen und sei am Samstag im Beisein seiner Söhne gestorben.