Fan-Proteste wegen Cupfinal-Preisen – es geht um viel mehr

50 Franken pro Ticket in den Fankurven und 100/120 Franken für einen Platz auf den Tribünen sowie keine Ermässigungen, wie in Ligaspielen üblich. Die Fans der vier #SchweizerCup-Halbfinalisten protestierten dieses Wochenende gegen die Preise am #Cupfinal. Zurecht? #srffussballpic.twitter.com/PorkEHGgeB — SRF Sport (@srfsport) April 14, 2019

Die Botschaft ist beim Schweizerischen Fussballverband (SFV) zwar angekommen. Er hat sich wegen der Proteste auch mit den Kurven in Verbindung gesetzt. An den Preisen aber wird er nichts ändern. Einerseits verweist er darauf, dass Kinder in Begleitung eines Elternteils auf der Gegentribüne nur 30 Franken bezahlen. Andererseits rechnet er schon mit den aktuellen Preisen mit leicht roten Zahlen.

1,8 Millionen Franken kostet ihn die Veranstaltung, was vor allem an den hohen Sicherheitskosten liegt. Eigentlich, rechnet der Verband deswegen vor, müsste er etwas über 60 Franken pro Ticket verlangen.