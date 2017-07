Farbige Sitze, gelb-schwarze Aussenseiter

Mitten in der 4-Millionen-Metropole Kiew ragt das imposante Olympiastadion wie ein UFO zwischen den Strassen und Häusern hervor. Für knapp 600 Millionen Franken wurde die Arena für die Euro 2012 umgebaut, sie fasst heute rund 70'000 Plätze, wobei sie selten ausverkauft ist.

Spaniens goldene Generation krönte ihre Ära in Kiew vor fünf Jahren mit dem 4:0-EM-Finalsieg gegen Italien. Das ist lange her, am Dienstagabend bestreiten die Young Boys hier ihr Abschlusstraining vor dem Hinspiel der 3. Qualifikationsrunde zur Champions League gegen Dynamo Kiew.

Einblicke ins YB-Training in Kiew und Stimmen zum heutigen Spiel im Video.

Auffällig sind die blaue Leichtathletikbahn sowie die farbigen Sitze, die vor allem deswegen installiert worden sind, damit man die leeren Plätze während der Dynamo-Partien nicht so gut sieht. Am Mittwoch werden etwa 30'000 Zuschauer erwartet, darunter 130 YB-Anhänger, die umgerechnet zwei Franken für ihr Ticket bezahlen.

Die YB-Delegation hinterlässt einen konzentrierten Eindruck, die Protagonisten äussern sich bescheiden – und zugleich selbstbewusst. Am besten wird diese Erwartungshaltung durch die Aussage von Trainer Adi Hütter zusammengefasst: «Auf uns warten zwei schwierige Spiele, Kiew ist Favorit. Unser Ziel ist es, am Mittwoch ein Auswärtstor zu erzielen. Und zu Hause sind wir stark. Das weiss auch Dynamo Kiew.»

Unser Ziel ist es, am Mittwoch ein Auswärtstor zu erzielen.YB-Trainer Adi Hütter

Die Young Boys sehen sich in der Aussenseiterrolle. Oder wie es Chefscout Stéphane Chapuisat, der als Fussballer nie gegen Dynamo Kiew spielte, sagt: «Wir treten gegen eine inter­nationale Spitzenmannschaft an, die regelmässig in der Champions League dabei ist. Das darf man nicht vergessen.»

Sportchef Christoph Spycher ergänzt: «Es hat einige ausgezeichnete Fussballer bei Dynamo Kiew. Wir müssen zweimal an die Leistungsgrenze gehen.» Spycher denkt vor allem an den überragenden Offensivkünstler Andrei Jarmolenko, von dessen Können er sich als YB-Spieler einst in einem Testkick in Marbella aus nächster Nähe überzeugen konnte.

Captain Steve von Bergen nennt den tempofesten Flügel sogar einen «Weltklassespieler». Und sein Trainer Adi Hütter erwartet eine entschlossene Kiewer Mannschaft: «Sie will unbedingt in die Champions League. Das ist ihr Anspruch.»

Während die Young Boys am Mittwoch relativ unbelastet antreten können, steht Dynamo Kiew mächtig unter Druck. Den Verein plagen massive Geldprobleme, die Junilöhne wurden noch nicht ausbezahlt, die Champions-League-Millionen sind fest eingeplant.

Unabhängig davon könnte An­drei Jarmolenko im August für eine angemessene Ablösesumme im 30-Millionen-Franken-Bereich verkauft werden. Unterschätzt wird YB am Mittwoch jedenfalls kaum. Dafür sorgt in erster Linie der Coup der Young Boys vor einem Jahr in der Champions-League-Qualifikation gegen Schachtar Donezk, den besten Klub der Ukraine.

«Wir wissen, wie stark unser Gegner ist», sagt Kiews Trainer Alexander Chatskewitsch. «Schweizer Teams sind physisch immer parat. Zudem spielen viele Fussballer aus Afrika und vom Balkan in der Super League. Sie bringen spielerische Elemente mit.»

Offensichtlich hat sich Dynamo umfassend mit den Young Boys befasst. Denn Chatskewitsch sagt auch noch: «YB hat zuletzt gegen Basel richtig gut gespielt, kompakt und diszipliniert. Wir werden leiden und geduldig sein müssen.»

Der gelb-schwarze Prolog in die Europacup-Kampagne 2017/2018 ist für Dynamo Kiew also bereits ein erstes Endspiel. Das passt, denn Ende Mai wird der Cham­pions-League-Final im Kiewer Olympiastadion ausgetragen.

Farbige Sitze wird man dann bestimmt keine sehen, wenn der Nachfolger von Real Madrid als Titelträger ermittelt wird. Die Young Boys wiederum haben erst einmal ein Pflichtspiel in einem grösseren Stadion als am Mittwoch ausgetragen.

Das war vor 31 Jahren, nach dem letzten Meistertitel, als sie trotz langer Zeit ansprechender Vorstellung im Meisterpokal den 1:0-Sieg aus dem Hinspiel in Bern nicht verteidigen konnten, im Madrider Bernabéu in der Schlussphase einbrachen und 0:5 gegen Real verloren.

1986 übrigens gewann Dynamo Kiews grosse Mannschaft um Oleg Blochin, Igor Belanow und Alexander Sawarow den Final im Europapokal der Pokalsieger gegen Reals Stadtrivale Atlético (3:0). Im Fussball hängt immer alles irgendwie miteinander zusammen. (Berner Zeitung)