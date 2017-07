Fehlendes Selbstverständnis

Die Schweizer Frauen hatten sich für die EM viel vorgenommen. Die Qualifikation für die Viertelfinals sollte es mindestens sein. Nun müssen sie schon die Heimreise antreten. Eine herbe Enttäuschung für das Team von Trainerin Martina Voss-Tecklenburg.

Am Ursprung des Ausscheidens steht die 0:1-Niederlage im ersten Spiel gegen Österreich. Die Schweizerinnen gingen als ­Favoritinnen in die Partie – eine Konstellation, die zu viel Druck erzeugte und in einer schwachen Leistung mündete. Immerhin zeigte das Team im zweiten Auftritt gegen Island Charakter, drehte einen 0:1-Rückstand in einen 2:1-Sieg, verhinderte ein noch früheres Ausscheiden und deutete das Potenzial an.

Auf dem Feld haperte es mitunter an Tempo in der Abwehr und an Kreativität im Angriff. Zum Glück rücken viele Talente nach, welche diese Defizite ­dereinst beheben könnten. Das Hauptproblem liegt aber in der Mentalität. Gegen Österreich fehlten Siegeswillen, Selbstvertrauen und das Selbstverständnis, wie man als Favorit ein Spiel diktiert. Wollen die Schweizerinnen in Zukunft an einem grossen Turnier etwas reissen, müssen sie mental noch stärker werden.

