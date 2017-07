Freie Fahrt für die Young Boys

Es ist eines von vielen interessanten Ereignissen an diesem Abend in Zürich. Kurz vor der Pause muss YB-Goalie David von Ballmoos verletzt ausgewechselt werden, nachdem er von GC-Verteidiger Numa Lavanchy am Schienbein getroffen worden war.

Die Wunde ist tief, und der Schmerz bei von Ballmoos gross, er wird im Sanitätsmobil aus dem Stadion gefahren und noch in Zürich im Spital behandelt. Ersetzt wird von Ballmoos durch Marco Wölfli, den langjährigen Torhüter der Young Boys, der mit einem ebenfalls tadellosen Auftritt mithilft, den 4:0-Sieg sicherzustellen.

Wölflis Sozialkompetenz

Marco Wölflis Rolle bei YB hat sich verändert, daran wird sein 348. Super-League-Einsatz nichts ändern. Der 34-Jährige ist längst der Mentor talentierter Keeper, zuerst von Yvon Mvogo, heute von von Ballmoos. In den 1329 Tagen vor der Partie am Samstag bestritt Wölfli nur vier Ligapartien, es waren meistens Geschenke am Ende einer Saison.

Am 8. Dezember 2013 hatte er sich bei einer Partie in Thun schwer verletzt, Mvogo rückte nach, setzte sich durch, wechselte in diesem Sommer zu RB Leipzig. An jenen Tag in Thun habe er nicht gedacht, als er sich kurz an der Seitenlinie aufgewärmt habe, sagt Wölfli. «Es ging alles so schnell. Und vor allem bin ich froh, dass David nicht schlimm verletzt ist.»

Diese Worte unterstreichen die Sozialkompetenz des Routiniers, der ins zweite Glied rücken wird, sobald von Ballmoos einsatzfähig ist. Am Sonntag liess sich nicht abschätzen, ob der 22-Jährige übermorgen im Rückspiel der 3. Qualifikationsrunde zur Champions League gegen ­Kiew (Hinspiel 1:3) dabei sein kann. Sonst kehrt Wölfli auf grosser Bühne ins Stade de Suisse ­zurück.

Beim souveränen, stilsicheren Auftritt im Letzigrund gegen GC demonstrierten die Young Boys die Breite ihres Kaders. Trainer Adi Hütter schonte ein paar Stammspieler, dennoch waren die Gäste in allen Belangen überlegen, versäumten es aber vor der Pause, mehr als nur das Tor Christian Fassnachts zu erzielen.

Klägliches GC

Der Grasshopper-Club hinterliess einen inferioren Eindruck. Das Kader ist miserabel zusammengestellt, die neu formierte Truppe war gegen YB überfordert, nur in den ersten Minuten nach der Pause hielt GC mit.

Das Eigentor Milan Vilotics zum 0:2 beendete das kurze Aufbäumen des Rekordmeisters. «Wir haben nicht schlecht gespielt», behauptet Captain Vilotic. Und: «Ich nehme die Niederlage auf mich, nach meinem Eigentor war das Spiel entschieden.» Das ehrt den teuersten YB-Fussballer der Geschichte, der letzte Saison von Hütter in Bern aussortiert worden war, entspricht aber nicht der Wahrheit.

Vilotic ist zumindest eine Figur, der Grossteil des Teams besteht aus drittklassigen Ausländern, die anderswo gescheitert sind. Den Grasshoppers fehlt es an einem Konzept, an Talent und Geld, einem Stadion und einer Perspektive. Mit zwei Niederlagen und 0:6 Toren liegt der Klub am Tabellenende. Genau umgekehrt sieht es bei YB aus, die Siege gegen Basel (2:0) und bei GC (4:0) haben die Euphorie ­gesteigert, die konzentrierten, schwungvollen, dominanten Young Boys gefielen am Samstag.

Dynamo Kiew siegt höher

Der 18-jährige Jordan Lotomba als Linksverteidiger sowie Stürmer Jean-Pierre Nsamé gaben gegen GC starke Debüts. Lotomba bereitete das 1:0 vor, Nsamé schoss das 3:0 und assistierte beim 4:0 Fassnachts. Am Mittwoch gegen Kiew wird die Gegenwehr grösser sein. Die in Zürich geschonten Guillaume Hoarau und Loris Benito werden bestimmt dabei sein, vermutlich auch die angeschlagenen Miralem Sulejmani und Sékou Sanogo.

Dynamo Kiew schonte am Samstag gegen Karpaty Lemberg übrigens ebenfalls Stammkräfte, das 19-jährige Talent Viktor Tsygankow schoss drei Tore. Und nebenbei gewann Kiew dank des 5:0-Siegs auch das Wettschiessen gegen YB. (Berner Zeitung)