Holländerinnen sind im Höhenflug

Die Niederländerinnen setzten sich im ersten EM-Viertelfinal gegen den achtmaligen Halbfinalisten Schweden 2:0 durch. Lieke Martens brachte die Mannschaft von Trainerin Sarina Wiegmann in Doetinchem in der 33. Minute mit einem direkt verwandelten Freistoss in die Goalie-Ecke in Führung. Nach einer guten Stunde erhöhte Vivianne Miedema nach einem glänzend herausgespielten Konter eiskalt.

Für die Niederlande ist es die zweite Halbfinalqualifikation nach 2009. Im Halbfinal trifft das Heimteam auf den Sieger der Partie England gegen Frankreich vom Sonntag.

Zweites Duell erst am Sonntag

Der zweite Viertelfinal vom Samstag zwischen Deutschland und Dänemark hätte um 20.45 Uhr beginnen sollen. Das Terrain in Rotterdam war nach einem heftigen Gewitter aber nicht bespielbar. Nach gut 75 Minuten mit dem Versuch, das Wasser halbwegs vom Platz zu schieben, wurde entschieden, die Partie zu verschieben. Sie wird am Sonntagnachmittag um 12 Uhr nachgeholt. (fal/sda)